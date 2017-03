Nouveau moyen d’attaquer les civils israéliens ? Un arabe sabote les bonbonnes de gaz proches des maisons résidentielles de Jérusalem

Un habitant de Jérusalem-Est a été arrêté pour avoir saboté les bonbonnes et câbles liés au gaz domestique.

Sommes-nous face à un nouveau moyen, pour les terroristes arabes, de tuer des civils israéliens, après le couteau, les armes, les cocktails Molotov, la voiture bélier et les jets de roches sur les voitures ?

Cet arabe de Jérusalem-Est a saboté les bonbonnes de gaz à proximité d’un centre de divertissement, un endroit bondé mais aussi proche des immeubles résidentiels, il a aussi tenté d’y mettre le feu.

Après enquête, l’homme a été identifié et arrêté. Il a avoué sa tentative d’attentat : il est arrivé à proximité d’un pub alors que celui-ci était bondé, il a continué à marcher vers l’arrière de la rue et a remarqué des bouteilles de gaz dans un petit local. Après avoir remarqué que la porte arrière du pub était déverrouillée, il a commencé à ouvrir les robinets de gaz, saboté les tuyaux puis il a jeté sa cigarette allumée et a fui.

En quelques minutes, les employés du pub ont senti une forte odeur de gaz et ont appelé les pompiers et la police.