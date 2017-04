Nouveau livre : Les alliés étaient au courant pour les camps de la mort et Adolf Hitler a été inculpé pour crimes de guerre

Un secret bien gardé par les forces alliées dans la Seconde Guerre mondiale était que les camps de la mort nazis en Pologne bien avant la « solution finale » n’étaient un secret pour personne, même pas les alliés.

Avant les procès de Nuremberg, il y a eu une Commission des crimes de guerre des Nations Unies, fondée dans les moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, qui a identifié, classé, et a aidé les gouvernements nationaux à juger des criminels de guerre en Europe et en Asie, dont Hitler selon l’histoire de la « Law Reports » par Dan Plesch de l’Université de Londres.

Cependant, Plesch sur The Independent, les archives sur lequel « Law Reports » a basé son livre avait été fermé aux chercheurs pendant 70 ans, et il a fallu une autorisation nécessaire du propre gouvernement national et du Secrétaire général de l’ONU car depuis plusieurs années, les chercheurs ne furent pas autorisés à prendre des notes.

Le tristement célèbre Janvier 1942 lors de la Conférence Wannsee des fonctionnaires nazis qui se sont réunis pour concevoir la solution finale a été tenue secrète par l’Etat, mais d’ici l’été 1942, le secret était éventé, et l’extermination de millions de juifs européens a été condamné publiquement par les Américains, les Britanniques et les Soviétiques, bien avant la libération des camps de la mort en 1945.

Dès le début, les archives alliées ont reçu des documents qui décrivent spécifiquement l’assassinat industriel par les nazis, y compris l’utilisation des gaz toxiques et des descriptions détaillées des camps d’extermination, avec des comptes bien documentés émis par le gouvernement polonais à Londres, selon Plesch.

En effet, à la fin de Décembre 1942, après que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et d’autres ont publié une déclaration publique au sujet de l’assassinat en masse des Juifs, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni Anthony Eden a déclaré au Parlement : « Les autorités allemandes, ne se contentent pas de nier que ces personnes sont de race juive mais agissent dans tous les territoires sur lesquels leur domination barbare s’étend contre les droits les plus élémentaires de l’homme, mais qui ont été souvent répétés par Hitler afin d’exterminer le peuple juif » .

Depuis la Seconde Guerre mondiale la « Law Reports » a innové dans la poursuite d’un large éventail de crimes de guerre, y compris des poursuites de routine de la violence sexuelle, la torture et les massacres à grande échelle que nous connaissons aujourd’hui comme un génocide et des crimes contre l’humanité et le nouveau livre couvre l’ensemble de l’histoire, la Shoah est l’objet de ce troisième chapitre. Intitulé « Quand les Alliés ont condamné la Shoah : premières condamnations de crimes de guerre nazis », et avec les documents qu’il contient, ce chapitre ouvre aujourd’hui de nouvelles questions sur l’échec des Alliés pour aider les Juifs à qui ils ont déclaré publiquement être à risque. Il fournit également du matériel supplémentaire contre les allégations de déni de la Shoah.

« Parmi les raisons données par les responsables politiques américains et britanniques pour restreindre les poursuites des nazis, au moins certains d’entre eux seraient nécessaires pour reconstruire l’Allemagne et affronter le communisme, qui était à l’époque considéré comme un plus grand danger », écrit Plesch.

Selon Yad Vashem , « ce livre devrait faire une distinction entre les rapports sur les meurtres de masse et les meurtres spécifiques et des rapports sur le génocide. Les informations concernant les meurtres de masse des Juifs ont commencé à atteindre le monde libre peu après ces actions qui ont commencé en Union soviétique à la fin de Juin 1941, et le chiffre de ces rapports a augmenté avec le temps.

« Les premières sources d’information comprennent des rapports de police allemands interceptés par les services secrets britanniques ; les témoins oculaires locaux et les juifs qui se sont échappés sous terre, les soviétiques ou d’autres sources neutres ; et des soldats hongrois à la maison, dont les observations ont été rapportées par des sources neutres.

« Au cours de 1942, les rapports d’un plan nazi d’assassiner tous les Juifs – y compris des détails sur les méthodes, les numéros et les lieux a atteint les dirigeants alliés par de nombreuses sources, telles que le parti Bund socialiste clandestin et juif dans le ghetto de Varsovie en mai ; Le câble de Gerhard Riegner de la Suisse en août ; le témoin oculaire du courrier clandestin polonais Jan Karski en novembre ; et les témoignages de 69 juifs polonais qui ont atteint la Palestine dans un échange de prisonniers civils entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne en novembre.

« Le 17 Décembre 1942, les Alliés ont publié une proclamation condamnant l' »extermination » du peuple juif en Europe et ont déclaré qu’ils allaient punir les auteurs. Malgré cela, on ne sait pas dans quelle mesure les dirigeants alliés et neutres ont compris toute la portée de leurs informations. Le choc absolu de commandants supérieurs alliés qui ont libéré les camps à la fin de la guerre peut indiquer que cette entente n’a pas été complète ».

Ce qui signifie que même Yad Vashem, dont la recherche sur la Shoah est hautement considérée, doit maintenant mettre à jour ses archives afin de refléter les révélations du livre de Plesch.

