Le nouveau leader du Hamas à Gaza : Pire que Haniyeh !

Le nouveau leader du Hamas à Gaza est encore plus extrémiste que son prédécesseur. Selon le réseau « Al Jazeera » , suite à des élections internes au sein de la direction de l’organisation du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar a été élu en tant que chef du Hamas à Gaza, à la place de Haniyeh qui est candidat pour remplacer à son tour Khaled Meshal en tant que chef du bureau politique du Hamas.

Sinwar, a été libéré d’une prison israélienne, lors de l’échange des prisonniers palestiniens en échange du soldat Gilad Shalit .

Il est maintenant considéré comme le lien entre l’aile militaire et l’aile politique à Gaza et sa position envers Israel est très radical. Lors de sa sortie de prison en 2011, Sinwar a déclaré : «Nous nous sentons mal, nous avons laissé nos cœurs derrière nous, de nombreux prisonniers sont encore dans les geôles israéliennes. Ceci est une grande victoire de notre peuple et notre résistance.».

Dans son discours, le même jour, Sinwar a appelé les Brigades Izz al-Din al-Qassam à continuer à « travailler sérieusement » pour kidnapper des soldats israéliens afin de libérer les prisonniers palestiniens restants.

Il a ajouté qu’il était complètement convaincu que «la libération des prisonniers ne sera possible que grâce à l’enlèvement des Juifs. »

Selon Sinwar, « la libération des prisonniers était beaucoup plus proche que tout le monde imaginait. » Il a dit ensuite dit que l’accord d’échange de prisonniers est un tournant dans l’histoire du conflit avec Israël .

Lors de la guerre Tsouk Etan à Gaza, il y a plus de deux ans , Israel a attaqué la maison de son frère Mohammed Sinwar, un des architectes de l’accord Shalit.

Le porte-parole de Tsahal a confirmé ensuite que la coopération avec les renseignements ont attaqué les maisons des deux agents du Hamas, qui ont servi de commandement et de contrôle des infrastructures de l’organisation, y compris Mohammed Sinwar, responsable de la force de Khan Yunis.

Sinwar est un candidat de premier plan et pourrait remplacer aussi Mashaal. Sinwar a un impact important dans l’organisation et représente le contraire de Meshal: la guerre , une partie intégrante de l’aile militaire, ascétique, puissant, dur et a une auto-discipline très forte. Il se déplace loin des médias comme la peste et il est donc pas particulièrement familier au public israélien, mais ne vous méprenez pas, Sinwar est un personnage clé dans le Hamas.

