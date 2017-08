Nouveau | Israel permet aux arabes de Jérusalem de se rendre à Gaza pour améliorer les conditions économiques et humanitaires de cette région

Les Arabes de Jérusalem-est, seront dorénavant en mesure d’améliorer les conditions économiques ou humanitaires dans la bande de Gaza, car ils sont maintenant admissibles à la demande de permis israélien pour pénétrer dans l’enclave palestinienne.

La nouvelle politique, qui est entrée en vigueur lundi, a été annoncée sur la page Facebook du général de division Yoav Mordechai, qui dirige COGAT, l’agence du ministère de la Défense qui assure la liaison avec les Palestiniens sur les affaires civiles.

« L’accès est autorisé aux hommes d’affaires et à d’autres personnes qui veulent améliorer et renforcer l’économie, les infrastructures et les conditions humanitaires de la bande de Gaza », a déclaré le communiqué.

Il a ajouté que plus de 150 de ces permis seront accordés .

Avant la nouvelle politique, les Arabes de Jérusalem-Est ne pouvaient entrer que sur Gaza pour des raisons humanitaires et avec une coordination individuelle, a déclaré un porte-parole de COGAT.

Le groupe terroriste palestinien du Hamas a prit le contrôle de Gaza aux forces du Fatah dirigé par le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en juin 2007, ce qui a amené Israël à imposer un blocus. Israël a défendu le blocus, affirmant qu’il est nécessaire pour empêcher le Hamas d’acquérir les armes et l’infrastructure militaire qu’il utilise pour attaquer l’État juif.

Depuis 2013, l’Egypte, est le seul autre pays avec lequel Gaza partage une frontière, et a en grande partie fermé sa traversée et détruit des centaines de tunnels de contrebande aussi utilisé par le Hamas pour apporter des armes.

La nouvelle politique vise à améliorer les conditions économiques et humanitaires graves à Gaza, a déclaré COGAT.

Selon Gisha, une ONG israélienne qui s’occupe des problèmes palestiniens et leur liberté de mouvement, a intervenu pour que les arabes de Jérusalem-est, considérés comme des résidents d’Israël, possèdent comme autrefois les mêmes droits d’accès à Gaza que les citoyens israéliens, ce qui signifie qu’ils n’avaient qu’un accès humanitaire. Pour la réunification des familles partagées, en tant qu’employés d’organisations internationales ou en tant que diplomates.

La nouvelle politique des Arabes de Jérusalem-Est est destinée principalement aux gens d’affaires et aux médecins qui peuvent contribuer au développement économique de Gaza et à l’amélioration de son infrastructure civile.

Le permis d’entrée leur permettra de rester à Gaza pendant une semaine à un mois, a déclaré un porte-parole de Gisha.