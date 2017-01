Un nouveau groupe WhatsApp pour alerter les vols d’Antiquités par les Arabes en Judée Samarie

Le forum « Guards of Eternity » est engagé dans la lutte contre les voleurs d’antiquités qui sont en liberté en Judée-Samarie, et a lancé cette semaine un groupe WhatsApp pour informer en direct, par l’intermédiaire des randonneurs, les vols sur des sites archéologiques.

Le groupe permet d’envoyer une alerte et d’obtenir des volontaires pour atteindre le site en temps réel. Le groupe promet que « chaque alerte recevra une réponse immédiate. »

Selon Malachie Yizre’eli, un coordonnateur bénévole qui a créé le groupe, celui-ci appelle les Israéliens qui repèrent un site archéologique qui a été volé ou vandalisé à envoyer une alerte sur le groupe WhatsApp au 055-666-6486 et à signaler le nom du site Il demande d’indiquer son GPS avec ses coordonnées ou localisation via Google, le nom et le numéro de téléphone de l’appelant, une description de la violation et, plus important : les images et les vidéos du site et si possible les criminels en action.

Le vol des antiquités et des dommages aux sites archéologiques sont une réalité quotidienne en Israël. Un petit nombre de sites seulement sont surveillés. En fait, le groupe affirme que la majeure partie des sites archéologiques récemment découverts avaient d’abord été excavés par des voleurs.

Le nouveau groupe prétend que les voleurs au sein de la «ligne verte» sont des professionnels qui effectuent des attaques chirurgicales dans une tentative de se soustraire à l’Autorité des Antiquités d’Israël, en Judée-Samarie.Il n’y a pratiquement pas d’application des lois contre les vols des antiquités par le gouvernement. Les vols sont effectués de manière agressive et en plein jour. Les questions juridiques uniques entre l’armée israélienne et l’Autorité palestinienne sont aussi peu claires et compliquées.

Le forum « Guards of Eternity » comprend le Mouvement Regavim, Vert Maintenant, le Forum juridique, l’Association municipale de l’environnement de Judée et Samarie et la Société de Protection de la nature des conseils locaux et le Conseil de Yesha.

