Le nouveau gouvernement palestinien est en marche ! Abbas va se rendre à Gaza

Le Premier ministre Rami al-Hamdallah a annoncé qu’il se rendrait à la bande de Gaza lundi prochain à la tête du gouvernement et de tous les organismes, autorités et services de sécurité.

Al-Hamdallah a déclaré dans une déclaration officielle aujourd’hui: ‘Nous espérons que toutes les parties et tous les Palestiniens se concentreront sur l’intérêt national, afin de permettre au gouvernement de continuer à s’acquitter de ses fonctions d’une manière qui sert le citoyen palestinien d’abord’.

Le Premier ministre Rami al-Hamdallah, et en consultation avec le président Mahmoud Abbas, qui a rendu une décision selon laquelle le gouvernement tiendra sa réunion hebdomadaire dans la bande de Gaza, au milieu de la semaine prochaine.

‘Le Premier ministre et les membres du gouvernement arriveront dans la bande de Gaza ce lundi prochain pour commencer à assumer les responsabilités du gouvernement après que le Hamas a annoncé son approbation pour dissoudre le comité administratif et permettre au gouvernement d’assumer pleinement ses responsabilités dans les provinces du sud’.

Al-Mahmoud a affirmé que le gouvernement Al-Wefaq, dirigé par Al-Hamdallah, fait tout son possible et exerce tous ses efforts pour atteindre la volonté de notre peuple et pour s’acquitter des engagements nationaux, dont l’essentiel est de mettre fin à la division et de restaurer l’unité nationale afin de faire face aux graves conditions rencontrées par notre peuple, a-t-il dit.

Le mouvement terroriste du Hamas a annoncé il y a une semaine la dissolution du comité administratif dans la bande de Gaza et a demandé au gouvernement de se déplacer immédiatement dans la bande de Gaza pour s’acquitter pleinement de ses tâches.