Le nouveau dirigeant du Hamas au Premier Ministre israélien :  » Je ferais verser les larmes de Netanyaou »

Sinwar est le nouveau dirigeant du Hamas , il remplacera Haniyeh. Cet homme est un ancien prisonnier libéré lors de l’accord Shalit, et il est encore plus extrémiste que son prédécesseur.

De sa cellule de prison, il a communiqué avec des réseaux militaires et les a exhortés à accroître leurs attaques contre Israël et à kidnapper des soldats et des civils israéliens pour les utiliser comme monnaie d’échange pour « la libération des prisonniers palestiniens ».

Des agents du renseignement de l’administration pénitentiaire, qui lui ont parlé et l’ont suivi ont été impressionnés car cette personne intelligente avec des compétences organisationnelles, impitoyables, sans compromis et extrêmes, également par rapport aux normes en vigueur du Hamas.

Finalement , il a été libéré en 2011 lors de l’accord controversé de Gilad Shalit .

Il a publié sont premier Tweet en tant que nouveau chef du Hamas à Gaza à l’attention du premier ministre israélien, Netanyahou.

Yahya Sinwar, a tout juste 54 ans, il a créé l’organisation terroriste des Brigades Ezzedin al-Qassam, qui est pour rappel, l’aile militaire du Hamas dans la bande de Gaza.

Sinwar est opposé à toute négociation dans la politique à l’égard de l’Autorité palestinienne et aussi envers Israël.

Lors de son premier tweet, il affirmé qu’il fera verser des larmes à Netanyahou.

(Nous lui souhaitons des larmes de joie pour la victoire du peuple Juif !)

Aujourd’hui, il est clair que ce nouveau dirigeant et son aile militaire chercheront à renouveler le combat contre Israël. Ils ne le cachent pas. Cependant, même après le bouleversement de l’ organisation, le Hamas est toujours une organisation dont la prise de décision n’est pas dans les mains d’une seule personne.

Il sait que la décision d’ouvrir un nouvelle guerre contre Israël devra d’abord passer par l’étape de convaincre les dirigeants et leur faire conclure qu’ils sont prêts pour cela.