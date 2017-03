Un nouveau départ : le veuf de Daphna Mayer tuée par un terroriste se fiance

Nathan Mayer, qui a perdu sa femme à Othniel lors d’une attaque l’année dernière, a annoncé ses fiançailles avec sa petite amie Zohar, moins de deux mois après que sa fille a annoncé son engagement à son partenaire.

Le mari de Daphna de mémoire bénie, qui a été tuée après une attaque au poignard à Othniel au mois de Janvier 2016, a annoncé son engagement à Zohar.

Nathan Mayer a partagé l’annonce de ses fiançailles à ses amis proches, dont le député Yehuda Glick, qui a souhaité bonne chance aux jeunes mariés sur son compte Twitter et a partagé l’ annonce de leur engagement.

Rappelons que l’attaque qui a tué Daphna Mayer a eu lieu le 17 Janvier de l’année dernière, lorsqu’un terroriste est entré dans la maison a tué cette mère de famille âgée de 39 ans, et mère de six enfants. Elle était infirmière à l’hôpital Soroka.

Le terroriste a commencé à la poignarder avec un couteau. Elle a été grièvement blessé et après quelques minutes le MDA a confirmé sa mort. Deux jours après l’assassinat, le terroriste de 15 ans a été arrêté et en Novembre dernier, le tribunal l’a condamné à la réclusion à perpétuité et une indemnité de 750 mille shékalim.

