Nouveau délire Palestinien | Les palestiniens demandent à l’UNESCO de protéger la Tombe des Patriarches des israéliens

L’Autorité palestinienne a demandé à l’UNESCO de protéger la vieille ville d’Hebron d’Israël, dans une lettre envoyée à l’organisation demandant que le site soit inscrit sur sa « Liste du patrimoine mondial en péril » le mois prochain.

La délégation palestinienne à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, dans une lettre au Centre du patrimoine mondial, a parlé de « détails alarmants sur les violations israéliennes à Al-Khalil / Hebron, y compris les actes continus de vandalisme, de dommages matériels, et d’autres attaques ». ‘

La lettre a été écrite au directeur du centre Metchtild Rossler.

« Certaines des violations susmentionnées ont un effet négatif irréversible sur l’intégrité, l’authenticité et / ou le caractère distinctif de la propriété », a déclaré la lettre »

Cette nouvelle accusation ou plus tôt manipulation palestinienne n’est pas une surprise pour Israel, sachant que la mosquée Al Aqsa sur le Mont du Temple est devenue une base terroriste où on n’y cache des cocktails Molotovs et des pierres pour attaquer les policiers et passant Juifs sur le site.

Sans oublier que ce site est devenu un endroit pour jouer au football par les enfants palestiniens.

Le tombeau des Patriarches est le site où sont enterrés les chefs du peuple Hebreu, Avraham, Isaac et Yaacov et leurs femmes et il est respecté par le public israélien bien mieux que la mosquée Al Aqsa par les musulmans sur le Mont du Temple.

