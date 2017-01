Le nouveau concept d’hôtels de charme en Israël : la Boutique Hôtel

Il existe aujourd’hui dans l’industrie hôtelière, un nouveau concept d’hôtel qui se propage lentement mais sûrement et de plus en plus, qui se nomme la Boutique Hôtel.

L’idée derrière cela est d’ attirer les clients par un personnel fournissant un traitement différentiel.

En Israël , il existe de nouvelles chaînes et d’ autres depuis plusieurs années. Chaque chaîne a sa vision et chaque hôtel bénéficie d’un emplacement unique et un design unique compatible avec le lieu entourant la production d’ une expérience sensorielle et émotionnelle pour tous ceux qui visitent.

Parmi les services qui font la différence, en plus de la connexion Wi – Fi dans les chambres et les espaces publics est offert , par exemple, le « Happy Hour », un petit déjeuner buffet servi dans l’après – midi.

A Tel – Aviv, il offre la possibilité d’utiliser des vélos pour visiter la ville « qui ne dort jamais ».

Un autre point fort et très important pour les amoureux des animaux, a permis aux clients de rester avec leurs amis fidèles.

Pour l’année 2017 , il y aura de nouveaux hôtels. Par exemple, sur le boulevard Rothschild, la ville moderne la plus animée de Tel Aviv, qui ouvrira une boutique qui combine hôtel urbain et classique; élégance et confort luxueux sont l’esprit principal et dans son rez -de- chaussée / hall d’ entrée , des cafés offerts à la fois aux clients et le grand public qui auront la possibilité de profiter d’ une boutique de café varié, coloré et un menu unique avec des touches créatives.

Aussi à la ville de Jérusalem, à côté de l’école d’art historique Bezalel et à proximité du célèbre marché Mahané Yehudah, un hôtel entièrement dédié à l’ art israélien et boutique, donnant un caractère jeune et esthétique qui rend ce différent.

D’ autres villes bénéficient déjà de ces nouvelles propositions qui font le bien – être du client , accueilli avec chaleur professionnelle et individuelle, donnant un parapluie de sécurité dans un environnement, plus ou moins à son insu.

