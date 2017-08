Le nouveau chef du Hamas: « Si il y a une nouvelle guerre avec Israel, nous les pulvériserons, mais pas de suite … »

Six mois après sa prise de fonction en tant que leader du Hamas à Gaza, Yahia Sinwar a envoyé un message menaçant envers Israël mais souligne que l’organisation qui contrôle la bande de Gaza n’est pas intéressé à une nouvelle guerre…

Sinwar, dont la voix n’a pas beaucoup été entendue depuis sa nomination est devenu le successeur d’Ismail Haniyeh depuis Février dernier. Il a mis en garde Israël contre les « mesures stupides contre la bande de Gaza », et a affirmé que « la résistance palestinienne a la capacité de répondre. »

En outre, il a dit que le Hamas a le pouvoir d’une organisation plus grande qu’elle ne l’était en 2014 lors de la guerre de Tsouk Etan: « Israël n’ouvre pas un nouveau front de guerre contre Gaza, car ils ont peur de l’inconnu qui les attendent à Gaza. »

Sinwar agit comme un gouvernement de l’ombre et dépend des sanctions imposées par le président palestinien Mahmoud Abbas .

Le leader du Hamas à Gaza, a déclaré que l’organisation serait prête à démanteler la direction si Abbas avait une véritable intention de parvenir à la réconciliation. Sinwar a également fait référence à ses contacts avec l’organisation et le responsable du Fatah évincé, Mohammed Dahlan, a déclaré que le but des efforts des deux parties est de promouvoir le « projet national ».

Concernant les relations avec l’Egypte, Sinwar a dit que le gouvernement égyptien a entrepris d’ouvrir le passage de Rafah pour les marchandises et les passagers après la fête de l’Aïd al-Adha. Il a noté que les relations entre l’Egypte et le Hamas « sont merveilleuses » et de nombreuses avancées ont été réalisées dans les pourparlers avec le voisin du sud. Sinwar a ajouté: « On parle d’améliorer la situation de l’électricité, et le Hamas cherche à améliorer la situation actuelle à Gaza. »

Sinwar, a été libéré lors de l’accord Shalit en 2011 et il est devenu le nouveau chef du Hamas.