Un nouveau changement dans le temps ce week-end : le froid, la pluie et la grêle

Le temps fait de nouveau un virage, les prévisionnistes météorologiques promettent une fin de semaine pluvieuse et fraîche.

Vendredi matin, la pluie locale sera au nord et au sud et va se propager à l’est du pays. Les précipitations seront accompagnées d’orage, et de grêle.

Les vagues de la mer Méditerranée seront plus importante et la vitesse des vents du sud-ouest et nord-ouest atteindre 30 km/h.

Ce samedi, les pluies avec des orages et la grêle continueront, principalement dans le nord. La température diminuera légèrement.

Au centre du pays, les précipitations seront surtout le matin, mais à midi le ciel sera dégagé. Cependant, à l’est, les pluies continueront, et dans le désert de Judée et la mer Morte, il y aura de possibles inondations.

Ce dimanche, le temps sera exceptionnellement froid pour le début d’Avril. Dans le nord et le centre du pays, il y aura des risques de précipitations, et la menace d’inondation dans le désert de Judée.

Dans l’après-midi la pluie se calmera peu à peu. Ce lundi, le temps va un peu se réchauffer et sera partiellement nuageux et doux.

