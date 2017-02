NOUVEAU | Un bus fera le trajet direct de Jérusalem à l’aéroport Ben Gourion !

Les habitants de Jérusalem et les visiteurs ont longtemps souffert des conséquences de transport limité vers et depuis l’aéroport Ben Gourion.

Actuellement, les seuls modes de transport disponibles sont par des navettes, les taxis personnels, ou plusieurs transferts en bus.

Et pour cause, une ligne de chemin de fer directe est en travaux, mais il faudra au moins un an pour qu’elle soit terminée.

Voilà pourquoi les Jérusalémites se réjouissent de la nouvelle ligne de bus. Dès la semaine prochaine, la compagnie de bus Afikim proposera le bus n °485, pour se rendre directement de Jérusalem à l’aéroport Ben Gurion 24 heures par jour pour seulement 16 NIS .

La ligne commencera au niveau de la rue Kaplan à Jérusalem et descendra à la gare routière centrale et plusieurs autres endroits de la ville avant de se rendre directement au terminal des départs de l’aéroport. Sur le chemin du retour, le premier arrêt sera au terminal des arrivées, et se rendra à partir de là à Jérusalem.

Les bus, auront accès à Internet sans fil, et il sera possible de commander des sièges à l’avance sur le site Afikim.