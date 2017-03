NOUVEAU | Bus direct de Jérusalem au Tombeau des Patriarches pour moins de 9 shekels !

Une nouvelle ligne directe de Jérusalem au Tombeau des Patriarches va servir les milliers de fidèles qui viennent se rendre sur les tombes des Patriarches à Hébron chaque semaine, ainsi que les résidents de la communauté juive d’Hébron.

La ligne 383 de Egged sera, dès le matin et à plusieurs reprises, en activité vers cette nouvelle destination, en partant directement de la gare centrale via le centre commercial Malha et desservira Kiryat Arba et Hébron sans aucun arrêt. Le coût du voyage sera de 8,80 shekels et si la demande augmente, Egged et le ministère des Transports augmenteront la fréquence de la ligne.

Le maire suppléant de Kiryat Arba, Israël Bramson, a lancé cette initiative et a remercié le ministre Katz.

Le ministre des Transports Israël Katz a annoncé que si ce projet pilote était un succès, il allait développer plusieurs lignes au centre du pays.