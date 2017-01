Vidéo : Nouveau acharnement contre Israel de la télévision francaise dans “Quotidien” sur TMC sur les « colonies » après Trump !

Après la chaîne M6 qui a peint un tableau complètement erroné de la situation des territoires en Israel, hier soir, les juifs de France et ceux qui sont liés par satellite à l’étranger ont pu voir une nouvelle critique contre Israel, pendant que des milliers d’innocents se font tuer dans les pays arabes du Moyen Orient…

Hier soir, l’émission “Quotidien” sur TMC qui est animée par Yann Barthès a parlé d’ Israël avec son envoyé spécial Martin Weil qui lui aussi a décidé de visiter les implantations israéliennes de Judée Samarie…Un sujet qui fait bien plus parler que la dictature des pays arabes ou des attaques en Europe en forte augmentation…

La chaîne introduit sur son site la vidéo qui montre une désinformation claire, laissant penser que les méchants colons Juifs sont des agresseurs et des brutes qui font du mal aux pauvres palestiniens :

» Martin Weil est allé interroger des israéliens dans ces colonies encouragées par l’actuel premier ministre Netanyahu et son parti »

Puis le journaliste interroge des habitants juifs de Judée Samarie :

Un habitant interrogé lui dit : “nous nous battrons avec tous les moyens dont nous aurons besoin (pour rester ici) et physiquement s’il le faut”.

Un autre dit : » Et alors, si nous colonisons ? Les américains ont bien colonisé les Indiens »

Un autre habitant de Amona : ” c’est important que nous montrions à tous les arabes que nous sommes ici chez nous….” et “mon but c’est que les palestiniens partent d’ici…, le seul moyen qu’il y ait la paix c’est qu’il dégagent et qu’ils nous laisse ici”.

Il est bien dommage encore une fois que la télévision francaise et ses pseudos journalistes déforment la réalité sur le terrain.

Il serai mieux de se rendre dans les sociétés israéliennes, qui embauchent Juifs et Arabes ou même aller à Ramallah et cacher le statut des employés de l’AP sous payés, les condamnations à mort des arabes qui veulent faire des affaires avec des Juifs…les sujets sont vastes mais ne doivent surtout pas être révélés pour que le palestinien reste éternellement un réfugié colonisé…

