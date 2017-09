N’OUBLIEZ JAMAIS: les 5 leçons que nous devrions avoir appris depuis le 11 septembre – Par BEN SHAPIRO

Au seizième anniversaire du 11 septembre, il est temps de rappeler les leçons que nous devrions avoir appris – et que nous n’avons pas encore appris. Lors de cette journée horrible, dans un matin éclairé, les terroristes islamistes ont piloté deux avions de passagers dans les tours du World Trade Center. Elles s’ effondrèrent tous deux et ont tué près de 3 000 Américains; Un autre avion de passagers a ciblé le Pentagone et les passagers ont empêché le pilote de s’écraser sur la Maison Blanche ou le Capitole forçant le crash dans un champ de Pennsylvanie.

L’Amérique a répondu avec le poids de sa colère. Pendant un bref moment, nous étions unis contre un ennemi commun: nous avons réduit le régime dirigeant de l’Afghanistan à l’impuissance, puis transformé et réduit le régime de Saddam Hussein à la cendre brûlante. Nous avons augmenté la bureaucratie et la sécurité dans nos aéroports. Nous avons versé de l’argent dans la construction de notre armée. Une partie de cela était nécessaire; certains ne l’étaient pas. Mais nous savions une chose: nous ne nous permettions plus d’être frappés à nouveau. Nous ne serions pas pris de nouveau par surprise.

Nous avons appris nos leçons.

Mais maintenant, ces leçons ont été largement oubliées.

Voici quelques-unes des leçons que nous devrions avoir appris :

1. La retraite n’est pas une stratégie.

La politique étrangère de l’administration Clinton du quasi-isolationnisme, combinée à un interventionnisme occasionnel axé sur les droits de l’homme, était une formule d’échec. Après que Al Qaeda d’Oussama Ben Laden ait bombardé les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, les États-Unis n’ont pratiquement rien fait; encore une fois, les États-Unis n’ont pratiquement rien après que Ben Laden ait bombardé l’USS Cole. Ben Laden a vu les États-Unis comme un tigre de papier. Cela l’a incité à frapper, en pensant qu’il s’en irait avec lui.

Mais le retour de la guerre en Irak a amené l’administration Obama à imiter la politique étrangère de l’administration Clinton et à bien des égards, a conduit l’administration Trump à faire de même.

2. L’argent n’achète pas les islamistes.

Ni l’amabilité. Pendant une décennie, l’administration Clinton a touché le gouvernement palestinien avec de l’argent, des pressions sur notre allié Israël et des décisions symboliques pour légitimer le régime. La réponse: le 11 septembre, les Palestiniens ont dansé dans les rues et ont célébré la mort des Américains qui ont sauté des bâtiments en feu.

L’un des grands mythes émis par Ben Laden était que les États-Unis avaient été ouvertement hostiles envers les musulmans à travers le monde. C’est n’importe quoi. Nous avons utilisé le pouvoir de l’armée américaine pour arrêter l’invasion du Koweït; nous nous sommes opposés aux moudjahidines en Afghanistan contre les Soviétiques; nous avons activé l’OTAN pour empêcher un génocide contre les musulmans croates en ex-Yougoslavie. L’amitié envers le monde musulman n’a pas d’importance pour les islamistes, qui ne cherchent que la domination d’un califat religieux.

Pourtant, l’administration Obama a cherché de l’amitié avec le gouvernement iranien, essentiellement en leur donnant un programme nucléaire et le contrôle d’une vaste étendue du Moyen-Orient.

3. Questions relatives à l’immigration.

Le président Trump a raison de se pencher sur la vérification de l’immigration comme un grave problème dans la lutte contre la menace terroriste. Tous les 19 pirates de l’air sont arrivés avec des visas, qu’ils soient étudiants, touristes ou commerciaux. Plusieurs d’entre eux ont dépassé leurs visas. Alors que Trump s’inquiète principalement de l’immigration à travers la frontière sud, environ 40% de l’immigration clandestine se manifeste par l’entrée légale et les dépassements de visa. Notre bordure sud poreuse est un problème. Un problème majeur est l’échec total du gouvernement à examiner les personnes qui entrent dans le pays en général et ensuite leur totale réticence à suivre ceux qui dépassent leurs temps de visas. Alors que la gauche se plaint du séjour de réfugié de Trump, le fait est que le gouvernement devrait être profondément préoccupé par ceux qui entrent dans le pays à partir de régions riches en islamistes. L’Europe découvre cela de manière difficile grâce à l’augmentation de la criminalité et du terrorisme.

4. Les principales attaques terroristes exigent des États parrains.

C’était un truisme largement accepté après les attentats du 11 septembre et les attentats majeurs nécessitent une planification, une coordination et des ressources qui exigent une base d’accueil. C’est pourquoi l’administration Bush a sorti les talibans et a regardé (à tort) l’Irak comme un état de terrorisme parrainé (ils auraient dû examiner de plus près de l’Iran). Cette logique a conduit l’administration Bush à penser que le remplacement des régimes par des institutions plus démocratiques entraînerait naturellement moins de terreur; L’administration Obama, dans son argument bizarre en faveur du soi-disant printemps arabe, ressentait la même chose. C’était un problème avec la mise en œuvre de la théorie, et non la théorie elle-même. Les principales opérations terroristes exigent des parrains de l’État – c’est pourquoi l’intégrité territoriale d’ISIS est importante pour le parrainage de grandes opérations terroristes à l’étranger.

5. L’Amérique a de véritables ennemis.

Il est tentant pour les États-Unis de regarder intérieurement les menaces pour leurs citoyens – nous sommes le pays le plus libre et le plus prospère de l’histoire de l’humanité. Comme Obama l’a noté, Al Qaïda n’a jamais été une menace existentielle pour nous, ni ISIS. Mais en ce qui concerne les menaces pour les citoyens américains, le premier devoir du gouvernement est de prévenir ces menaces et d’arrêter ceux qui les commettent. Nous devrions être unifiés dans cet effort, pas divisés pour des raisons politiques.

Beaucoup de leçons que nous avons apprises sur le 11 septembre ont disparu avec le temps. Nous semblons être de retour où nous avons commencé – dans le miasma de l’isolationnisme Clintonien, bien que tempéré par un mécanisme antiterroriste plus fort à l’étranger. C’est pourquoi il est impératif de rappeler à nouveau ce qui s’est passé le 11 septembre – et ce qu’il faut faire pour arrêter le prochain 11 septembre.

