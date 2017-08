Nostalgie des Juifs ? Les villageois polonais organisent un mariage juif sans juifs

La nostalgie pour les juifs est un phénomène bien documenté en Europe de l’Est, avec des aspects commerciaux culturels de plus en plus nombreux.

En Ukraine, les restaurants dits à thème juif avec des menus où est cuisiné le porc concourent pour les touristes, tandis que les figurines de juifs sont vendues sur les marchés comme des objets de bonne chance. En Pologne, vous pouvez lire les graffitis «Vous nous manquez, les juifs» !

Au-delà du kitsch, les festivals culturels juifs attirent de grands publics non juifs à Cracovie, à Varsovie et à Budapest.

D’autres traitent du désir de se reconnecter au passé pré-soviétique avant la mort de tous les juifs pendant la Shoah.

Récemment, un faux mariage juif a eu lieu samedi dans le village de Radzanów, à 80 miles au nord-est de Varsovie.

Organisé par l’Association Radzanovia, le groupe culturel pour la promotion du patrimoine polonais,a présenté cet événement à quelques dizaines de volontaires non-juifs, hommes et femmes, habillés de costumes traditionnels haredi. Certains hommes portaient de fausses barbes et des peot y compris celles qui ne correspondaient pas à leur couleur de cheveux naturelle.

Le marié était Piotr Czaplicki, un journaliste pour la station Radia dla Ciebie. Czaplicki, qui n’est pas juif, s’est rendu sous une Houpa, la verrière utilisée dans les mariages juifs traditionnels avec sa mariée, Julia Brzezińska, une résidente locale. Ils ont été « mariés » par un faux rabbin dans un spectacle devant les villageois, et dont les organisateurs de l’événement ont cherché à enseigner les traditions juives.

Pour Jonny Daniels, le fondateur londonien de From the Depths, qui promeut la commémoration de la Shoah en Pologne, des événements comme celui de Radzanów sont «une sorte de thérapie qui a lieu partout dans le pays».

Mais le producteur de l’événement, Agnieszka Rychcik-Nowakowska, le considère comme un moyen de commémorer les centaines de Juifs qui représentaient environ la moitié de la population de son village avant l’Holocauste.

« Nous voulons nous rappeler de toutes les maisons de tous les juifs d’avant-guerre, qui ont vécu une vie pacifique ponctuée par le rythme des vacances, des fêtes de famille et des événements plus banals », a-t-elle déclaré au site de nouvelles Nasza Mlawa.

Les Juifs se sont installés pour la première fois à Radzanów en 1710 et, à leur apogée, comptent environ 500 membres. En septembre 1939, lorsque les Allemands ont repris le controle, la population a plongé au-dessous de 300. Presque tous ceux qui sont partis seront envoyés au ghetto de Mlawa pour ne plus revenir.

« Nous nous souvenons de ceux qui ont vécu ici avant nous et sommes entrés dans la mémoire de nos grands-mères et grands-parents. », a déclaré Rychcik-Nowakowska.

En Europe, les festivals à thème juif sont plus fréquents, rassemblant des centaines de participants. Là aussi, les événements à thème juif se déroulent en l’absence d’une communauté juive vivante et inspirante grâce à la nostalgie et au désir de générer des revenus touristiques .

Mais en Espagne et au Portugal, par exemple, où des centaines de milliers de Juifs ont été opprimés il y a 500 ans pendant l’Inquisition, le passage du temps a fait des gestes de bonne volonté envers les Juifs que dans l’Est. En 2013, l’Espagne et le Portugal ont même adopté des lois accordant la citoyenneté aux descendants de juifs sépharades, une décision dont la générosité contraste fortement avec le refus de la Pologne et d’autres pays d’Europe de l’Est d’offrir même une restitution partielle pour les biens qui ont été volés aux communautés juives.

Pour ce faux mariage à Radzanów, les organisateurs se sont tournés vers Teresa Wrońska, une actrice du Théâtre juif de Varsovie, pour assurer l’authenticité du mariage. Elle a chorégraphié toute la scène, de la signature du ketubah (le contrat de mariage juif) à la musique traditionnelle juive jouée par une bande de locaux et de musiciens de la capitale.

Même le musée juif POLIN de Varsovie a été consulté lors de la tenue de l’événement, selon Nasza Mlawa.

Le mariage n’est pas la seule tentative des habitants de Radzanów de se reconnecter à l’héritage juif perdu de leur village. L’année dernière, un étudiant du secondaire de la région, Cuba Balinski, a lancé un projet visant à redéfinir et à rouvrir la synagogue abandonnée du village qui a survécu miraculeusement à l’occupation nazie.

Balinski, qui a assuré la coopération de la Fondation pour la préservation du patrimoine juif en Pologne pour son projet, cherche toujours des investisseurs,afin de restaurer la synagogue dans une maison de culte plutôt que de la transformer en musée.

« S’il n’y a pas de Torah dans la synagogue, il ne s’agit plus que d’un bâtiment », a-t-il déclaré au site de nouvelles Gosc Plocki. « Mais si nous ramenons le livre sacré, il reviendra à la vie ».