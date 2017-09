La Norvège renvoie une iranienne qui a fuit la flagellation, elle obtient 80 coups de fouets en Iran 

La demandeuse d’asile iranienne Leila Bayat, expulsée de Norvège le 8 mars 2017, a reçu 80 coups de fouets à Téhéran. Au cours de l’enquête sur son cas d’asile, les autorités norvégiennes n’ont pas approuvé les documents concernant la peine de flagellation de Leila Bayat et ont nié son asile.

Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur et porte-parole d’Iran Human Rights (RSI) a déclaré : « Il est dommage que les autorités d’un pays comme la Norvège, qui a une réputation du respect des droits de l’homme et en particulier des droits des femmes, n’ont pas fourni à une femme qui avait échappé à la flagellation l’asile et l’ont expulsée en Iran. Dans ce cas, les autorités norvégiennes n’ont pas rempli leurs obligations légales et humaines et, dans le meilleur des cas, la déportent en Iran malgré des doutes sérieux sur sa peine de flagellation. Il y avait beaucoup de preuves montrant que la peine de Leila était authentique, mais les autorités norvégiennes l’ont ignorées. La République islamique d’Iran doit être accusée de la peine inhumaine de 80 coups de fouets reçus par Leila, mais les autorités norvégiennes ont une part de responsabilité dans cette affaire et doivent en être tenues responsables.

Selon une source proche, Leila Bayat a reçu 80 coups de fouets de la branche 3 de la Section pour la mise en œuvre de la Sentence du Bureau des poursuites de Téhéran à 13 heures le mardi 19 septembre.

Leila Bayat et trois de ses amis ont été arrêtés en 2007 et ont été condamnés par le 21e bureau du procureur de Téhéran à 80 coups de fouets pour boire des boissons alcoolisées. Ils ont été libérés sous caution de 7 millions de Tomans (environ 1800 USD) et ont essayé de modifier la peine pendant deux ans et demi. Étant déçue, Leila, en compagnie de son fils de 5 ans, a demandé l’asile en Norvège où les autorités de la Direction de l’immigration de Norvège lui ont refusé l’asile plusieurs fois.

Leila Bayat a finalement été déportée en Iran le 11 mars 2017 et a tenté de suspendre sa peine qui a échouée.

« Je leur ai dit (autorités norvégiennes) les détails exacts de mon cas, mais il a été refusé sept fois. Ils ont affirmé que le verdict, le mandat, le témoignage de mon avocat et tout ce que je leur ai présenté étaient faux et mon cas était un mensonge. Ils ont déclaré que leur expert de l’ambassade de Norvège en Iran avait examiné les documents et déclaré qu’une telle sentence ne serait jamais effectuée en Iran. Et finalement, ils m’ont séparé de mon fils de 13 ans et m’ont expulsé vers l’Iran « , a déclaré Leila au RSI.

Elle a ajouté : «Avant de revenir en Iran, j’étais tellement en colère contre mon propre pays. Mais maintenant, je ne suis plus en colère contre la Norvège. En République islamique d’Iran, nous avons été condamnés à la flagellation parce que nous n’avons pas respecté la loi, mais j’ai demandé l’asile en Norvège et je pensais que je serais en sécurité là-bas, ce qui était loin d’être le cas.