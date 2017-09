NORMANDIE | Un exercice attentat avec des « faux terroristes » dans une école tourne au calvaire et à la panique

La simulation d’attaques fait partie des entraînements de forces de sécurité dans tous les pays mais l’endroit choisi est important, car il peut être pertinent comme déroutant. Imaginez des « faux » terroristes débarquer dans une maison de retraire ou une école primaire ? Cela semble vous choquer ?

Pas pour la police de Normandie qui malgré avoir prévenu les professeurs de cet exercice attentat plus vrai que nature avec des hommes cagoulés a tout de même semé la terreur dans l’établissement scolaire.

De nombreux enfants et personnel se rappelleront de cette pré-rentrée au collège Alphonse Allais de Val-de-Reuil dans l’Eure et des ses individus cagoulés et explosions qui se sont produites. Certains personnels éducatifs sont allés se cacher, d’autres ont pleuré à cause de cet exercice qui se voulait réaliste et qu’ils ont vécu comme un véritable calvaire.

Il semble que le pays ne soit pas encore préparé à ce type de situation tragique mais aujourd’hui réaliste.

