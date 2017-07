Les noms des victimes du terrorisme palestinien ; Abbas appelle à la «victoire» palestinienne

Trois Israéliens ont été tués et une blessée dans l’attaque de la localité de Halamish au nord de Ramallah.

Les trois victimes ont été identifiés samedi après Shabbat: Yossef Salomon, 70 ans, sa fille Chaya Salomon, 46 ans, et son fils Elad Salomon, 36 ans.

Elad Salomon, a laissé une femme et cinq enfants, l’épouse de Yossef, a été grièvement blessée et hospitalisé au Centre médical Shaare Zedek à Jérusalem.

Assaf, un ami de Elad a dit: «C’était un homme heureux ,un père dévoué de cinq enfants. Il a pris une pause de travail pour être avec les jumeaux nés l’année dernière, et sa femme est retournée au travail. C’était un homme sociable et très famille. C’était toujours un plaisir de rester avec lui. Elad était très connecté à Israël, le sel de la terre. Il était un modéré, et non belliqueux, et n’aimait pas parler de politique ‘

La mère, Tova, 68 ans, a été emmenée au centre médical de Shaare Zedek à Jérusalem dans un état grave. Selon les médias israéliens, l’attaquant a été abattu mais a survécu.

Les forces de la FID ont attaqué la maison du terroriste palestinien de 19 ans samedi matin et ont arrêté son frère.

Le canal 10 de la télévision israélienne a déclaré que l’agresseur, qui était entré dans la maison des victimes avait posté sur Facebook qu’il était contrarié par les événements du Mont du Temple de Jérusalem, où les Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes se sont affrontés cette semaine par la décision du gouvernement israélien de conserver indéfiniment des détecteurs de métaux à l’entrée du Mont du Temple.

Eli Bin, le chef du service de secours israélien Magen David Adom, a déclaré qu’un soldat hors-service à côté a entendu des cris, s’est précipité vers la maison et a tiré sur l’attaquant par une fenêtre, selon ABC News. Bin a déclaré que l’attaquant était blessé et évacué à l’hôpital.

Israël a fait face à encore plus de violence samedi soir alors que le parti du Fatah au pouvoir de l’Autorité palestinienne a appelé à une lutte continue « pour prendre le contrôle de la mosquée d’Al-Aqsa ».

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a stoppé vendredi tous les contacts avec le gouvernement israélien, a déclaré que la «campagne pour Jérusalem a effectivement commencé et ne s’arrêtera pas jusqu’à une victoire palestinienne et la libération des lieux saints de l’occupation israélienne», selon Walla.

Vendredi, trois Palestiniens auraient été tués dans des affrontements entre émeutiers et policiers à Jérusalem et en Judée Samarie. Six policiers israéliens ont été blessés lors des émeutes, après qu’Israël ait installé des détecteurs de métaux au Mont du Temple en réponse à un attentat ce 14 juillet près du site sacré qui a tué deux policiers israéliens. La nuit dernière, quelque 42 personnes ont été blessées dans des affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants palestiniens, qui ont été victimes de manifestations contre l’introduction des détecteurs de métaux, a rapporté la Radio de l’armée .