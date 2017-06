Des noms et coordonnées de juifs qualifiés de « sionistes » affichés sur Facebook

TENTATIVES D’INTIMIDATION SUR DES INTERNAUTES JUIFS

Samedi matin à 9h , l’OJE apprenait qu’une page Facebook : Pro palestine vs sioniste listait et affichait des juifs avec leurs noms, prénoms, adresses, tel, etc… en les dénonçant comme sionistes.

La réaction de l’ensemble des services de l’Organisation Juive Européenne, un jour de Shabbat, a été immédiate.

Cette page à présent supprimée grâce à l’intervention de l’OJE, a fait l’objet d’investigations et d’ un constat d’huissier. Toutes les victimes souhaitant porter plainte pourront être assistées bénévolement par les avocats de l’OJE, qui se chargeront de la rédaction de ladite plainte et fourniront tous les documents nécessaires…

Pour cela, il suffira d’appeler la LIGNE BLEUE DE L’O.J.E –

Tel : 01 79 75 32 34

Ces actions d’intimidation ont pour seul but de museler tous ceux qui sur les réseaux sociaux défendent l’état d’Israël. Plus que jamais nous devons continuer à exprimer librement notre soutien à Israël et dénoncer la propagande haineuse et mensongère des organisations pro-palestiniennes.

NE VOUS LAISSEZ SURTOUT PAS INTIMIDER !

O.J.E

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr