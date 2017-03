La nomination problématique de Anne Paterson aux Etats Unis, proche des frères musulmans

Anne Patterson peut devenir la prochaine sous-secrétaire de la défense aux Etats Unis, suite au choix de James Mattis qui est face à une opposition de la Maison Blanche.

L’administration de Trump n’a toujours pas nommé quelqu’un pour servir de sous – secrétaire de la défense qui remlacera Theresa Whelan.

Voici ce que vous devez savoir sur Anne Patterson et pourquoi la Maison Blanche est opposée à sa nomination.

1. Elle fut l’ex-ambassadrice américaine en Egypte

De 2011 à 2013, Anne Patterson a été ambassadrice des États-Unis en Egypte. Elle a été nommée par le président Barack Obama en mai 2011 et a été confirmée à l’unanimité par le Sénat en Juin.

Pendant son temps comme ambassadrice en Egypte, Patterson a été critiqué pour avoir été proche de Mohamed Morsi, le président de l’Egypte, qui a finalement été démis de ses fonctions dans un coup d’Etat.

Selon le New York Times , Patterson a été invité en Juin 2013 pour parler au Caire sur les relations américaines avec l’ Egypte; ce fut au milieu des manifestations contre Mohamed Morsi, et lors de son discours, elle a dit qu’elle était «profondément sceptique» que « l’ action de la rue va produire de meilleurs résultats que les élections. »

Lorsque les Egyptiens sont descendus dans les rues cet été pour protester contre Morsi, bon nombre d’entre eux tenaient des banderoles avec le visage de Patterson avec un X rouge

2. Elle a également été l’ambassadrice américaine au El Salvador et la Colombie

Patterson a eu une longue carrière dans la fonction publique avant qu’elle soit nommée ambassadrice des États-Unis à l’Egypte. Elle a commencé à travailler dans le Département d’Etat en 1984, d’abord comme un agent économique et puis en tant que conseiller politique à la mission des États-Unis »à l’Organisation des Nations Unies à Genève. Elle était alors la directrice du département pour les pays andins, et enfin la sous-secrétaire adjointe pour les affaires inter-américaines.

En 1997, Patterson est devenu l’ambassadrice américaine au Salvador sous le président Bill Clinton. Elle a occupé ce poste pendant trois ans, à quel point elle est devenue l’ambassadrice des États-Unis à la Colombie sous la présidence de George W. Bush.

Patterson a également servi en 2004 en tant que représentante de l’Organisation des Nations Unies après la démission de John Danforth, elle a fini par occuper le poste pendant huit mois jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent, John Bolton, a été nommé.

3. Elle était l’ambassadrice américain au Pakistan de 2007 à 2010

En 2007, le président George W. Bush a nommé Patterson comme ambassadrice au Pakistan. Pendant, ce temps de Patterson dans cette position, le gouvernement des États-Unis a continué de faire pression sur le Pakistan pour lutter contre al-Qaïda et les talibans.

En 2010, Wikileaks a publié un certain nombre de fuites qui ont montré que Anne Paterson avait des préoccupations au sujet de la politique du gouvernement des États-Unis envers le Pakistan, en disant qu’elle était contre – productif parce qu’elle «risque de déstabiliser l’Etat pakistanais, aliénant à la fois le gouvernement civil et la direction militaire , et provoquer une crise de gouvernance plus large , sans finalement atteindre l’objectif, » selon The Guardian .

Plus récemment, Anne Patterson a servi comme secrétaire d’Etat adjoint pour les affaires du Proche-Orient. Elle a pris sa retraite en Janvier 2017.

4. Elle est mariée à David R. Patterson, un agent du service extérieur à la retraite

Anne Patterson est mariée à David R. Patterson, un officier à la retraite dans le service extérieur des États-Unis, selon All Gov .

David appelle sa femme un «diplomate de carrière, » selon le Huffington Post .

David et Anne Patterson ont deux fils, Edward et Andrew.

5. La Maison Blanche a repoussé sa nomination

Selon Politico , Anne W. Patterson est la candidate choisie par le secrétaire à la Défense James Mattis qui veut la nommer comme nouveau sous – secrétaire de la défense de la politique, mais les responsables de la Maison Blanche font pression .

Ceci est censément en raison de certaines actions de Patterson comme ambassadrice en Egypte, en particulier le fait qu’elle était sceptique à l’égard des manifestations contre le président égyptien, Mohamed Morsi.

«Le plus grand refoulement [de la Maison Blanche] est qu’elle était ambassadrice en Egypte immédiatement avant et après la présidence Morsi, » a déclaré une source Politico.

Cela vient quelques semaines après que l’administration Trump a décidé de ne pas nommer Elliott Abrams en tant que nouveau secrétaire d’Etat adjoint, alors qu’il était le choix du secrétaire d’Etat Rex Tillerson pour ce poste.