Au nom de l’Islam, ce courageux père envoi ses deux petites filles et sa femme se faire exploser

Ne pas faire d’amalgame, c’est aujourd’hui la vrai guerre de l’Europe pour fermer les yeux devant ce qui se passe dans les pays arabes du Moyen Orient, mais jusqu’à quand ?

Ce père de famille ( qui ne va pas jouer au kamikaze, préférant filmer sa famille et dire des versets du Coran) filme sa femme est ses deux petites filles, pour se faire exploser dans un attentat prochain à Damas en Syrie.

L’homme, tout en les filmant, les loue pour leur courage et les bénit au nom d’Allah pour leur sacrifice pour le peuple syrien. On voit la mère habillée tout de noir avec ses deux petites filles les embrasser et les rassurer même si ce n’est pas le cas, elle leur dit » Ne vous inquiétez pas, cela passera très vite et vous ne sentirez rien « …. Et les enfants crient avec leur mère « Allah Akbah » sous les consignes du père.

C’est ce qui s’appelle l’Islam. Tant que les modérés de l’Islam ne combattront pas cet Islam radical d’une haine et violence sans limite, ils seront complices de ces atrocités pour n’avoir jamais condamné et agit contre leur frères et soeurs qui envoient leurs propres enfants à la mort.

