Nir Barkat, maire de Jérusalem envisage un nouveau quartier arabe entre Ramat Shlomo et Givat Amivtar

L’administration communautaire de la ville de Jérusalem, projette le financement pour la construction d’un nouveau quartier arabe entre Ramat Shlomo et Givat Amivtar impliquant des milliers d’unités de logement et des zones industrielles qui n’ont aucune justification.

Le programme comprend environ 130 unités résidentielles, une mosquée et des bâtiments commerciaux et publics à une courte distance du quartier de Ramat Shlomo (ultra orthodoxe ) et Givat Hamivtar (quartier juif mixte).

Il est incompréhensible pour de nombreux résidents Juifs à Jérusalem, pourquoi ce maire lance un programme de gauche, et qui est perçue par le public comme un homme de droite, et après tant de décisions peut nuire à l’unité de Jérusalem.

Cette décision de construire un nouveau quartier pour les Arabes à l’entrée du quartier de Ramat Shlomo, rejoint les prochaines étapes de Barkat : Construire un quartier de quelque 7000 unités de logement pour les palestiniens pour Sawahira (situé à 6 kilomètres au sud-est de Jérusalem).

Mais aussi annuler le programme visait à la porte orientale de Jérusalem pour connecter Jerusalem et le E1, à la place de ce projet .

Les bâtiments industriel dans la zone Arabes seront situés à l’est de Guivat Hatsarfatit et Pisgat Ze’ev.

Dans les jours suivants, pour des raisons politiques, nous pouvons nous attendre à de nombreuses annonces et déclarations du maire.

