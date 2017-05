Nikki Haley :  » Le Kottel fait partie d’Israël »

L’envoyée de l’ONU du président Donald Trump, Nikki Haley, a déclaré mardi à CBN News que le mur de l’Ouest faisait partie d’Israël, contrairement à un communiqué d’autres responsables de l’administration.

Notant qu’elle ne savait pas quelle était la politique officielle de l’administration, Haley a offert son propre avis dans une interview avec The Brody File sur CBN News, en disant: «Je crois que le mur de l’Ouest fait partie d’Israël et je pense que c’est ainsi que nous nous l’avons toujours vu et c’est ainsi que nous devrions le poursuivre. »

Un fonctionnaire de l’Administration Trump a récemment mis en colère les représentants du Premier ministre Netanyahu en leur disant que le Kotel fait partie de la «Cisjordanie occupée», qui néglige ouvertement l’annexion israélienne il y a 50 ans et que la position des États-Unis sur Jérusalem-Est est un territoire contesté. Le conflit a éclaté lors des préparatifs de la visite du président Trump au Kotel, quand Netanyahu a demandé à rejoindre le président américain sur ce site.

Le débat sur la question de savoir si le Mur de l’Ouest, est le site de prière le plus sain du Judaïsme a éclaté cette semaine avant la prochaine visite du Président Trump en Israël.

Le secrétaire à la presse de Trump, Sean Spicer, a déclaré mardi que le Kotel était «clairement à Jérusalem», mais il a déclaré que Jérusalem faisait partie d’Israël. Mais il a corrigé le record sur la position de l’administration concernant le mur de soutien du Mont du Temple, érigé par le roi Hérode autour de l’année zéro:

«Le mur occidental est évidemment l’un des sites les plus saints de la foi juive», a déclaré Spicer. « C’est clairement à Jérusalem, … c’est une question qui a été sérieusement prise en considération. Ce sera un sujet qui va être discuté lors du voyage du président entre les parties qu’il rencontrera, mais évidemment, je pense, que cela découle d’un commentaire qui a été fait hier, ce qui n’était pas la politique des États-Unis « .