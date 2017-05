New York |Le One World Trade Center et le pont Hudson en bleu et blanc pour célébrer Yom Haastmaout !

La ville de New York s’est illuminée en bleu et blanc : le nouveau World Trade Center et l’un des ponts sur la rivière Hudson étaient aux couleurs du drapeau d’Israël en l’honneur de la Journée de l’Indépendance de l’Etat.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo, a téléchargé les photos sur son compte Twitter et a écrit « Nous célébrons avec vous à New York. » avec le hastag ‘Independence Day’ en hébreu.

Plusieurs ambassades ont également posté un tweet pour le Jour de l’Indépendance comme l’Ambassade de Norvège à Tel Aviv .

[signoff}