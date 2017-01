Netanyaou répond aux accusations de Bennett concernant son manque d’implication dans l’opération Tsouk Etan

Netanyahu insiste sur le fait que les minutes montrent que mis en garde contre la menace des tunnels

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a répondu au ministre de l’Éducation Naftali Bennett, sur les derniers commentaires critiquant le processus de prise de décision lors de l’opération Tsouk Etan entraînant la mort de nombreux militaires.

Dans son discours devant la Fédération des pouvoirs locaux Netanyahu a dit:

«Nous avons commencé à discuter du sujet des tunnels en 2013 (Tsouk Etan a débuté en juillet 2014), mais le 12 Janvier 2014, six mois avant l’opération, j’ai mentionné l’évaluation annuelle du renseignement de l’armée de défense israéliennes (IDF) et spécifiquement mentionné les tunnels et les missiles, » at-il dit , en citant directement les procès-verbaux des réunions du Cabinet sur la question.

Netanyahu a déclaré: « L’enlèvement ou l’infiltration dans les communautés israéliennes seraient un coup au moral national. Les tunnels sont de sérieux problèmes « .

Le Premier ministre a également lu les dépôts du 16 Février 2014. « Le Premier ministre convient que la menace pour l’Etat d’Israël ne fait qu’empirer. Le Premier ministre a estimé que la prochaine opération à Gaza comprenait le lancement de roquettes à partir du centre des organisations terroristes « , a déclaré Netanyahu avant de poursuivre la procédure du 13 Mars: » Ils développent deux nouveaux outils qui transforment l’importance: les roquettes et les tunnels ».

Netanyahu a conclu: «Ceci est la pointe de l’iceberg de ce que je disais, mois après mois, et il y a beaucoup plus, non seulement moi, mais aussi l’armée de défense d’Israël (IDF) et l’agence de renseignement du Shabak, et tout cela dit-il au sein du Cabinet. Comment pouvez-vous dire que cette menace avec toute sa gravité n’a pas été présenté au Cabinet quand je l’ai signalé comme l’un des quatre menaces stratégiques de l’Etat d’Israël? »

« Les Forces de défense israéliennes et les agences de sécurité ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour protéger l’Etat d’Israël, nos commandants ont risqué leur vie et méritent le soutien de nous tous. Les tentatives d’essayer de déformer les Forces de défense israéliennes sont une erreur et indésirables « .

Le procès-verbal de la réunion du Cabinet publiée par les médias montrent un manque général de préparation à la menace des tunnels, des bagarres entre les responsables militaires et entre les ministres.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI