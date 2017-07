Netanyaou ordonne la démolition des tentes de deuil des familles des terroristes

À la suite de l’attaque terroriste au Mont du Temple qui a tué deux policiers, les mesures de sécurité ont été renforcées sur les routes d’accès au Mont du Temple.

Le Premier ministre Binyamin Netanyaou a donné l’ordre de démanteler les tentes de deuils, mises en place par les familles des terroristes à Umm al-Fahm avant même que les corps des terroristes aient été rendus.

Dans la plupart des cas, ces lieux sont plus des incitations à tuer d’autres juifs que pleurer pour les actions mauvaises de leur enfants et une éducation basée sur la haine, préférant tuer des civils innocent et des agents de sécurité.

