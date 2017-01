Nétanyaou : « L’attaque du camion bélier à Jérusalem a été inspiré par Daesh »

Le terroriste a été identifié comme Fadi al-Qanbar, qui venait du quartier de Jérusalem est de Jebl Mukaber, qui borde le quartier Armon Hanatziv où l’attaque a eu lieu.

« Nous surmonterons cette terreur, tout comme nous avons surmonté d’autres attaques », a déclaré Netanyahu. « Il y a un certain nombre d’actions que nous ne précisons pas à ce moment, et que nous aurons à prendre pour veiller à ce que de telles attaques tels que celle-ci ne se reproduisent pas. »

Selon la police israélienne, al-Qanbar a conduit un camion vers les personnes qui descendaient d’ un bus dans le quartier Armon Hanatziv de Jérusalem.

Les rapports indiquent que, parmi les quatre victimes , il y a trois femmes soldates et un soldats, et tous ont 20 ans.

Un porte-parole du groupe terroriste palestinien du Hamas a rapidement salué l’attentat, disant « Le Hamas se félicite de l’opération courageuse et héroïque à Jérusalem, » en disant qu’il était une «réaction naturelle aux crimes israéliens et les violations contre notre peuple, la terre et les lieux saints ».