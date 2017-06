Netanyaou : « Israel doit faire face tous les mois à des dizaines de cyber-attaques »

Le mois dernier, Israël s’est heurté à des dizaines de cyber-attaques et il y a probablement au moins trois à cinq en cours en ce moment, a annoncé lundi le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Netanyahu a fait ces remarques à la conférence dans le cadre de la Cyber ​​Week de l’Université de Tel Aviv , un sommet qui répond aux défis de la sécurité et de la vie privée, tant pour les gouvernements que pour les citoyens sur Internet étant de plus en plus présent dans la communication, les finances et le divertissement.

