Netanyaou : « Nous allons détruire les constructions arabes en Judée-Samarie en dépit des protestations européennes « 

Après des discussions sans fin sur les expulsions et les démolitions des implantations en Judée-Samarie, le premier Ministre a décidé de taper sur la table et d’agir sans prendre en compte les ingérences et tensions étrangères concernant Israël.

Le programme de cette semaine fut chargé, et le système politique a commencé avec le compromis sur Amona, puis a continué avec les graves atteintes à la sécurité concernant le député arabe, Ghattas, et se termine avec l’approbation du budget biennal à la Knesset. D’ou vient donc la difficulté pour les membres de la Knessett de choisir sur quoi se concentrer ?

Se référant à la prochaine évacuation de Amona, le premier ministre a senti le besoin d’équilibrer les choses à travers des déclarations similaires sur l’application de la loi également face à la construction illégale dans le secteur arabe.

Lors de la réunion du Likoud, Netanyaou a également haussé le ton autour de la question, y compris une clarification sans équivoque face aux protestations constantes de l’UE , qui ont probablement augmenté ces derniers temps, mais qui ne l’ont pas pour autant découragé.

« La construction illégale est une maladie. Ceci est une calamité nationale. Dans les prochains jours, vous verrez l’application de la loi dans des endroits inattendus. »

Le Premier ministre a rappelé que : « C’est une nécessité nationale, elle ne vise pas seulement contre une seule personne, mais aussi contre des mouvements tels que le mouvement islamique. Quelles seront les réactions et qu’arrivera-t-il ? Sachez que beaucoup de civils arabes sont heureux et nous demande pourquoi il a fallu si longtemps pour intervenir ».

