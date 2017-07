Netanyaou agit pour faire revenir le garde et le personnel de l’ambassade en Jordanie vers Israel

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël travaille pour ramener à la maison un garde de sécurité israélien à l’ambassade d’Amman en Jordanie qui a tiré et tué un jordanien mais aussi le retour du reste du personnel de l’ambassade en Israël.

‘J’ai parlé deux fois cette nuit avec l’ambassadeur d’Israël en Jordanie Einat Shalin et avec le gardien de sécurité. J’ai eu l’impression qu’il gère très bien les choses. J’ai assuré le gardien de sécurité que nous allons le ramener en Israël; Nous avons de l’expérience dans ce domaine ‘, a déclaré Netanyahou lundi après-midi lors des remarques aux médias au début d’une réunion avec le Premier ministre géorgien Giorgi Kvirikashvili.

Netanyahu a déclaré qu’Israël entretient des contacts continus avec des responsables de la sécurité et du gouvernement à Amman, à tous les niveaux, ‘.

L’ambassadeur de Jordanie en Israël s’est réuni à l’étranger pour aider à résoudre le problème, a déclaré Netanyahou.

‘Nous tenons également des contacts sur divers autres canaux avec un seul objectif – pour terminer l’incident et amener notre personnel en Israël. Et nous le faisons avec détermination et responsabilité ‘, at-il déclaré, ajoutant:’ Nous agissons également sur le bon chemin pour assurer la sécurité et le calme sur le Mont du Temple, dans la Vieille Ville et à Jérusalem dans son ensemble ‘.

Netanyahu a déclaré que le Cabinet de sécurité se réunirait lundi prochain pour discuter des problèmes.

