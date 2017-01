Netanyahu voit de nouvelles opportunités avec Trump, mais appelle à la responsabilité

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé les membres de son parti, le Likoud, à la prudence dans leurs actions pour éviter d’endommager les relations récemment ouvertes avec la nouvelle administration américaine de Donald Trump.

« Avant d’ énormes efforts et importantes opportunités pour la sécurité et l’ avenir de l’Etat d’ Israël, il est nécessaire d’exiger de la responsabilité de notre part et du bon sens, et éviter de perdre du temps ou des opportunités , » a-t’il dit aux députés.

Netanyahu a demandé d’éviter les « coups de gueule » et les « surprises », un jour après une conversation « très chaleureuse » au téléphone d’environ 30 minutes avec Trump, dans laquelle ils ont discuté de la situation au Moyen – Orient et ont convenu d’ une réunion en Février.

« Il est temps pour une diplomatie responsable et intelligente avec nos amis, une diplomatie qui va renforcer la coopération entre nous et rétablir la confiance dans le gouvernement d’ Israël et la nouvelle administration à Washington pour améliorer notre pays , » a déclaré M. Netanyahu lors de la réunion avec les parlementaires.

La conversation téléphonique entre les Etats – Unis et les dirigeants israéliens, est la première depuis l’inauguration du Trump ce vendredi dernier. Elle a été saluée comme le début d’une nouvelle phase qui mettra fin aux tensions qui ont façonné les relations d’ Israël avec le gouvernement de l’ ancien président, Barack Obama.

Bien que Trump a exprimé son « soutien inconditionnel à la campagne » Netanyahu préfère marcher prudemment et a pris des mesures comme hier, de demander à l’exécutif de reporter le vote sur un projet de loi pour la souveraineté de Ma’ale Adumim en Judée-Samarie qui était considéré comme la première loi d’une campagne d’annexion unilatérale des terres d’ Israël contesté par les Palestiniens.

