Netanyahu : Trump ne va pas donner à Israël carte blanche pour faire ce qu’il veut

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu tente de réduire les attentes à propos d’un changement radical dans la politique des États-Unis, maintenant que le président Donald Trump est installé à la Maison Blanche.

Netanyahu a déclaré avant son départ ce matin aux Etats Unis : « nous devons agir de façon responsable et rationnelle ».

« Trump et moi nous connaissons depuis de nombreuses années, mais c’est la première fois que nous nous retrouvons en tant que président des États-Unis et Premier ministre », a t-il ajouté.

Au cours de la réunion du cabinet, Netanyahu a déclaré que « cette réunion est très importante pour la sécurité et le statut international d’Israël. J’ai mené de vastes consultations avant la réunion avec les représentants de l’establishment de la défense, le Conseil national de sécurité et le ministère des Affaires étrangères ».

Pendant ce temps, les ministres du Parti national religieux Habait Haiehudí, y compris le chef du parti Naftali Bennett, ont exhorté Netanyahu à se distancer de la solution à deux Etats et l’idée de la création d’un Etat palestinien lors de sa rencontre avec Trump.

La ministre de la Justice, Ayeled Shaked, qui est également du parti Habait Haiehudí, a ajouté : « Le Parti républicain a éliminé la création d’un Etat palestinien de sa plate-forme électorale, donc il n’y a aucune raison pour qu’un gouvernement d’extrême-droite israélien pousse vers la gauche. Je demande au Premier ministre de renoncer à l’idée d’un Etat palestinien et d’offrir une alternative ».

Plusieurs ministres du Likoud ont critiqué les appels du parti Habait Haiehudí. La ministre de la Culture, Miri Regev, a répondu à Bennett, « Personne ne va enseigner au premier ministre la façon de gouverner le pays ». Le Ministre Ofir Akunis a ajouté : « Nous ne devons pas répondre à tous les messages Twitter ».

Netanyahu a répondu à ses critiques, en disant : « Je l’entends et je comprends qu’il y a une grande attente avant cette réunion, avec toutes sortes de motivations derrière elle, mais ma motivation est unique : les intérêts nationaux d’Israël. Cela exige une discrétion politique responsable et voilà comment je compte agir. J’ai parcouru les relations entre Israël et les Etats-Unis à bon escient ».

Le Premier ministre a également fait référence à la décision américaine de bloquer la nomination de l’ancien Premier ministre palestinien Salam Fayyad comme envoyé spécial de l’ONU en Libye.

« Il est temps pour la réciprocité dans les relations entre Israël et l’ONU qui ne peut pas continuer à donner des cadeaux en permanence du côté palestinien », a t-il dit. « Il est temps de donner la hiérarchie et les rendez-vous du côté israélien si il (Fayad) est nommé ».

