Netanyahu et Trump: une combinaison dangereuse – Par Moshe Feiglin

{Voici les extraits traduits d’une interview, diffusée en direct sur Halalit TV, avec Moshe Feiglin}

Journaliste : Merci, il est bon d’être ici, avec une belle vue sur l’ambassade américaine assis sur la côte de Tel-Aviv.

Vous savez, lorsque vous avez été interviewé ici il y a quelques mois, nous avons terminé la diffusion avec une question que nous avions posée : « Pensez-vous vraiment que l’ambassade des États-Unis va déménager à Jérusalem » ? Mais maintenant, Donald Trump est le président comme vous l’aviez prévu il y a deux ans et il ne déménage pas l’ambassade.

Moshe Feiglin : Oui, j’ai expliqué que cela n’arriverait pas, non parce qu’il ne le veut pas, mais parce que Netanyahu ne le veut pas.

Journaliste : Et vous avez également dit que d’une certaine manière, Trump est mauvais pour Israël.

Moshe Feiglin : Non pas parce que Trump lui-même est mauvais. Mais Netanyahu l’a manœuvré aux positions d’Obama. Lorsque vous avez un promoteur de droite dans le plan de la gauche, cela est beaucoup plus dangereux. Nous nous souvenons tous de Ariel Sharon, l’homme de droite qui a détruit Gush Katif. Parce que seul le « droitier » du Likoud peut détruire les « implantations » et peut-être que Trump peut faire de même.

Maintenant, ces deux facteurs se sont unis. L’ambassade ne se déplacera pas vers Jérusalem. Trump comprend déjà qu’Israël ne peut pas penser en dehors des accords d’Oslo de la gauche. Et Trump a déjà été manœuvré dans l’ancienne démarche diplomatique d’Oslo.

En ne permettant pas à Trump de déplacer l’ambassade, Netanyahu a laissé le génie d’Oslo sortir de la bouteille et il ne pourra pas le contrôler…

Mais Bennet a un plan …

Le plan de Bennet est identique au plan de Beilin il y a 20 ans. La seule différence entre Bennet et Netanyahu est en sémantique, comment ils se réfèrent à la retraite israélienne.

Appelons-nous la Zone C ou Blocs ?

Zehut est le premier parti politique israélien qui, depuis la libération de Jérusalem en 1967, a proposé une solution pour Jérusalem et la Judée et la Samarie basée sur la seule solution applicable, la seule solution juste, pratique, éthique et démocratique qui apportera le plus de sécurité et de paix à Israël – jusqu’à ce que Mashiach arrive.

En fait, il est très symbolique que Moshe Feiglin, le premier à sortir et protester contre les accords d’Oslo de cauchemar, sera la personne pour nous en débarrasser.

Vous avez été le premier à prendre la rue.

Ceux qui rejoint la mentalité d’Oslo, et la solution de deux états, ceux qui commencent à parler des zones A, B, C – ceux qui sont totalement attisés dans le marais d’Oslo – ne peuvent pas en sortir. Comme le disent nos Sages, ‘un prisonnier ne peut pas se libérer de la prison’.

Ceux qui ont combattu contre Oslo, qui ont exprimé leur opinion libérée contre le concept d’Oslo sont les mêmes personnes qui peuvent présenter aujourd’hui un concept cohérent. Je considère vraiment ce plan comme une forme de fermeture.

En disant: « C’est notre Terre », qui était le nom du mouvement de protestation anti-Oslo, pour dire : « C’est notre Terre » – pas dans les rues, mais diplomatiquement, démocratiquement, de manière libérale et authentique.

Nous disons au public israélien : « Vous comprenez déjà qu’aucun véritable processus diplomatique ne sera créé par la gauche, vous comprenez déjà que tout ce que vous obtenez des idées de la gauche est de plus en plus de combats, de roquettes, de barrages de ciment et plus.

Il est maintenant temps d’écouter quelqu’un qui a compris où Oslo nous conduirait dès le début, qui propose une idée pratique qui repose fermement sur les faits juridiques démographiques, économiques, locaux et internationaux ‘.

Notre plan répond aux questions les plus importantes: il y a tout un chapitre de questions et de réponses. Les gens demandent: À qui émigreront les Arabes? Un État est-il vraiment disposé à les accepter? Et la réponse est qu’il y a absolument aucun état prêts à les accepter.

Les gens ne connaissent pas les faits simples.

Journaliste : Que dites-vous de Donald Trump?

Moshe Feiglin : Quand il a commencé sa campagne, j’ai dit qu’il gagnerait – à la fois lors des primaires républicaines et lors des élections générales. Et j’ai dit qu’il serait mauvais pour Israël. Non pas parce qu’il déteste Israël. Au contraire, je crois qu’il aime Israël.

J’ai dit qu’il serait mauvais pour Israël parce que je me suis rendu compte que Trump rencontrerait un gouvernement israélien qui le forcerait à être mauvais pour Israël – tout comme nous le voyons maintenant avec le problème de l’ambassade.

La personne qui a empêché le déménagement de l’ambassade à Jérusalem n’est pas Trump, mais Netanyahu. Trump voulait déplacer l’ambassade. En d’autres termes, la réaction créée par une personne forte et énergique comme Trump, qui rencontre un gouvernement israélien qui ne propose aucune issue à l’autre extrémité que le processus d’Oslo qui nous a été apporté par la gauche, propulsera un bulldozer énergétique comme Trump pour trouver une sortie.

Il adoptera le plan de la gauche, mais il fera beaucoup plus efficacement que la gauche.

Il sera plus gauche que la gauche. C’est ce qui est arrivé avec Sharon et Gush Katif. Maintenant, nous aurons une combinaison du Likoud, qui est le seul parti qui peut déraciner des villes juives en Judée-Samarie, ici en Israël, avec Trump aux États-Unis . Ici, il n’y a pas d’opposition à déraciner des villes parce que le Likoud l’a mit en œuvre . Aux États-Unis les démocrates s’opposeront certainement pas un « processus de paix » dirigé par les républicains. Les deux se rencontrent ici et crées une situation très dangereuse.

Pour cette raison, la présidence de Trump va mal tourner pour nous. Voilà pourquoi il est essentiel pour nous d’obtenir notre plan diplomatique au public maintenant. Alors que le public israélien sera armé de connaissances. Il y a des réponses. Il y a une bonne alternative à la solution à deux états. Un Etat pour une nation.

Si les choses tournent mal pour Israël, ce ne sera pas la faute de Trump. Ce sera notre faute.

Moshe Feiglin est l’ancien vice-président de la Knesset. Il dirige le Parti Zehut. Il est le fondateur de Manhigut Yehudit et Zo Artzeinu et l’auteur de deux livres : « Là où il n’y a aucun homme » et « Guerre des rêves ». Feiglin a servi dans l’armée israélienne comme officier en génie de combat et est un vétéran de la guerre du Liban. Il vit à Ginot Shomron avec sa famille.

