Netanyahu rencontre Nikki Haley: « Merci pour votre aide et soutien pour Israël »

Le premier ministre israélien a rencontré l’ambassadrice américain à l’ONU Nikki Haley, et l’a remercié pour son aide, «Vous êtes debout pour Israël et debout pour la vérité, qui est debout pour l’Amérique. »

Le PM a ajouté. « Les gens apprécient la vérité. Nous disons dans l’ancien hébreu que lorsque quelqu’un dit une vérité, vous pouvez la sentir. Donc, les gens le sentent, non seulement ils comprennent, mais ils le sentent. «

« Nous sommes heureux de voir les fruits de vos efforts hors du commun, » a dit Netanyahu à son invité, qui a averti mardi le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève que les Etats-Unis allaient se retirer si Israel était encore la cible de cette organisme.

« Et c’est la façon dont les gens réagissent à travers un spectre très large, le Président Trump et vous, avaient changé le discours, et établi de nouvelles normes, et tout le monde l’a compris et c’est super. Je pense que le monde est différent, mais aussi pour Israël et aux États-Unis. Encore une fois, je sentais que l’ONU allait s’effondrer, vous savez, cet échafaudage de mensonges qui s’effondre. Je pense que vous avez par des simples mots, fait revenir la vérité. »

L’émissaire américaine était d’accord avec l’observation de la PM, notant: « Vous savez, tout ce que j’ai fait, est de dire la vérité. C’est une habitude. Et si il y a quelque chose dont je n’ai aucune patience, ce sont les intimidateurs, et l’ONU étant un tel despote à Israël»

Haley ajouté. « Ils ont le sentiment que le ton a changé. Nous avons parlé avec des ambassadeurs à Genève qui sont tous avec le Conseil des droits de l’homme, et nous leur avons parlé à propos de l’article 7, certains d’entre eux, ont été gênés . Vous savez, ils reconnaissent le fait qu’il n’a aucun sens. Vous ne pouvez pas rester là, et laisser tous les pays, attaquer Israël? »

L’ordre du jour du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de l’article sept, intitulé « Situation des droits de l’homme en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés » accuse seulement Israël . Depuis 2007, seul Israël a été réprimandé pour les violations des droits de l’homme de façon régulière.

