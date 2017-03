Netanyahu rencontre les chefs des plus grandes entreprises de la Chine comme Alibaba ou Baidu

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré les chefs des plus grandes entreprises de la Chine, dont chacun ont un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de milliards de dollars : Wanda, Alibaba, Wahaha, Lenovo et Baidu ce lundi matin.

Netanyahu a exprimé la volonté d’Israël de poursuivre l’ouverture du marché chinois et d’augmenter le commerce bilatéral.

Lors de cette visite du Premier Ministre en Chine, celui ci fut accompagné par le ministre de l’Economie Eli Cohen, le ministre de la protection de l’environnement Ze’ev Elkin ainsi que le ministre de la Santé Yaakov Litzman. Netanyahu a appelé à coopérer avec des entreprises israéliennes en Israël, en Chine et dans d’autres pays à travers le monde.

Le Premier ministre Netanyahu a déclaré dans un communiqué:

«Je viens de rencontrer 11 chefs des plus grandes entreprises en Chine. Une grande partie d’entre eux investissent en Israël et une grande partie d’entre eux compte investir en Israël. Cela signifie des emplois, le développement des entreprises et un lien vers les principaux marchés chinois. Cela est bon pour les citoyens d’Israël et pour l’économie israélienne. Je leur ai dit que dans le monde d’aujourd’hui, il n y a pas tant de domaine dans le secteur de la technologie, si ce n’est les Etats-Unis, et Israël qui a débuté les affaires avec la Chine « .

Plus tard, le Premier Ministre a assisté à un forum d’affaires / économique avec plus de 600 dirigeants d’entreprise israéliens et chinois. Il a conseillé aux entreprises chinoises d’adopter la technologie israélienne afin de continuer à élever le niveau de vie en Chine.

La délégation israélienne au forum a été organisé sous l’égide de l’Institut d’exportation composé de dizaines de personnes d’affaires à partir d’une variété d’industries et d’entreprises, y compris les IDE, Bank Leumi, Bank Hapoalim, Tnouva et NaanDanJain, qui soit fonctionnent déjà en Chine ou sont intéressés à pénétrer le marché chinois. Les membres des délégations se réunissent avec des centaines de personnes d’affaires chinois.

Le forum a été organisé par le ministere de l’Economie et de l’Industrie et ses attachés commerciaux dans les missions d’Israël en Chine.

