Netanyahu réfute l’information d’Adelson concernant le refus de Trump de déplacer l’ambassade à Jérusalem

Des nouvelles fausses ? À la suite d’un rapport non éclairé par le service d’information de Sheldon Adelson 360, affirmant que le président Trump a déjà décidé de ne pas déplacer l’ambassade américaine de Tel-Aviv vers Jérusalem, le bureau du Premier ministre Netanyahu a publié mercredi une réponse en disant : « Le bureau du Premier ministre n’a pas été informé d’une telle décision du président concernant l’ambassade ».

Le message du Premier Ministre a continué : « La position d’Israël est que toutes les ambassades devraient être situées dans la capitale israélienne, Jérusalem, d’abord et avant tout l’ambassade des États-Unis ».

L’information de 360 telle qu’elle apparaît dans l’édition n’est pas vérifiable. Il se lit comme suit : « Le président américain Donald Trump a décidé d’utiliser le pouvoir de veto qui lui a été accordé par la loi américaine de Jérusalem et de ne pas déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv vers la capitale, a révélé 360. Une mise à jour sur la décision a été remise au Premier ministre Netanyahu, ce qui constitue un coup grave pour lui et pour l’état d’Israël. »

Bref, l’histoire de 360 , média du milliardaire Sheldon Adelson tend à influencer le président Trump et le Premier ministre Netanyahu (qui ont beaucoup apprécié sa générosité dans le passé ) sur le déménagement de l’ambassade plutôt que sur une réalité concrète et vérifiable.

La loi de 1995 sur l’ambassade de Jérusalem, adoptée par le 104e congrès le 23 octobre 1995, accorde le déménagement de l’ambassade des États-Unis en Israël depuis Tel-Aviv à Jérusalem, au plus tard le 31 mai 1999, adoptée par le Sénat avec une majorité de 93-5, et la Chambre avec une majorité 374-37.

Depuis 1998, la délocalisation de l’ambassade de Tel-Aviv a été suspendue chaque année par chaque président, Clinton, Bush et Obama basée sur des préoccupations de sécurité nationale, comme prévu à l’article 7 de la Loi. Les trois présidents ont déterminé que la délocalisation nuirait aux préoccupations de sécurité nationale des États-Unis et a choisi de délivrer des renonciations pour suspendre toute action favorisant la relocalisation.

Il reste à voir si Trump annoncera s’il va tenir son engagement et annoncer le transfert de l’ambassade lors d’une visite prévue en Israël à la fin du mois.

Les dirigeants palestiniens et arabes ont mis en garde par le passé les Etats-Unis de ne pas transférer l’ambassade, parce qu’ils affirment que cette décision peut entraîner la mort (par des attentats) en Israël et ailleurs.