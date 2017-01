Netanyahu parle à la Knesset en hommage à Shimon Peres : « La paix ne sera pas atteinte par des conférences futiles « 

Au cours de la session spéciale de la Knesset, le premier ministre israélien a tenu à honorer la mémoire de Shimon Peres, et a abordé le sommet de la paix qui a eu lieu à Paris un jour plus tôt, en disant « la paix ne sera pas atteinte par la force ou par le haut, et non par des conférences futiles, ou des diktats étrangers. Elle ne peut être réalisée dans des négociations directes entre les parties « .

Netanyahu a déclaré que Peres, le neuvième président et ancien premier ministre qui est décédé en Septembre à l’âge de 93 ans, « a parlé d’un nouveau Moyen-Orient, d’un monde où la paix assure la sécurité. Il voulait une ère du rationalisme, le progrès et la tolérance entre les peuples et les nations. Malheureusement, cela n’ait pas arriver. »

«La transition vers le 21e siècle nous a appris que les vagues du fanatisme continuent d’être élevés, les forces de l’islam radical sont devenus plus fortes, elles sont à l’origine est balaient la zone autour de nous,« a dit le PM à la session, en présence du Président Reuven Rivlin et les membres de la famille Peres.

« Dans ces circonstances, il est clair et je crois que cela était clair aussi pour Shimon que, parallèlement à nos aspirations à la paix, nous devons constamment renforcer notre force et empêcher toute atteinte à notre souveraineté ».

Le chef de l’opposition, Isaac Herzog a appelé Peres « l’un des plus grands chefs du peuple juif dans les générations récentes….il y a eu une certaine tentative d’obscurcir la doctrine de paix de Peres ; sa foi dans la vision de deux États et [ses efforts pour parvenir à] une paix globale avec nos voisins palestiniens. Par conséquent, il est important de se rappeler de sa doctrine – ici et maintenant, dans ce plénum. Yitzhak Rabin et Shimon Peres ont défilé ensemble avec l’acte audacieux afin de préserver un seul et unique Etat démocratique de la nation juive ».

Le président de la Knesset, Yuli Edelstein a déclaré que Peres a consacré une grande partie de sa vie, principalement en tant que politicien et homme public, et a «réalisé sa vision de la paix entre Israël et ses voisins, mais, malheureusement, le discours public sur la possibilité de réaliser cette vision, ainsi que la question du prix élevé dont beaucoup croient ont transformé la «paix» dans un terme offensant parmi un grand segment de la population « .

Le Président Edelstein a déclaré, « Ce différend, continue de déchirer la société israélienne en lambeaux. »

« Les différences d’opinion sont légitimes et nécessaires, mais pas quand elles deviennent hors de contrôle. Ici, le désaccord se transforme rapidement à la haine, à une rivalité profonde, dont le chemin de l’incitation et de l’humiliation publique « , at-il dit.

Edelstein a déclaré aux Israéliens « qu’il continuera à puiser de la force des actions, et la force et l’esprit de Peres. »

