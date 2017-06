Netanyahu: « Au lieu de condamner l’attaque de Jérusalem, Abbas récompense les terroristes »

Le Premier ministre a évoqué l’attaque terroriste qui a tué la jeune israélienne de 23 ans à la porte de Damas, et a attaqué l’Autorité palestinienne et son chef. « Je demande instamment les États de condamner l’assassinat et d’exiger que cesse les paiements aux familles des terroristes » !

« Au lieu de condamner l’attaque, l’organisation du Fatah dirigé par Mahmoud Abbas, fait une déclaration dans laquelle il condamne les officiers des gardes-frontière d’avoir tué les terroristes, et fait l’éloge des assassins comme des héros «a déclaré Netanyahu.

» Apparemment, il n y a plus aucune limite dans le mensonge . Bien sûr l’AP, refuse de condamner l’assassinat, et l’autorité paiera aussi les familles des tueurs «at-il ajouté, » J’exhorte les États à condamner ces assassinats et ces « honneurs », et exiger la cessation immédiate des paiements de l’Autorité palestinienne aux familles des terroristes – ce qui ne fait qu’encourager le terrorisme ».

Netanyahou a envoyé ses condoléances à la famille de la jeune policière « Votre douleur est aussi notre douleur et la douleur de toute la nation », at-il dit, « Hadas était une jeune femme pleine de vie. Elle a été imprégnée d’un sens de la mission pour protéger l’Etat d’Israël. Elle était aimait et on lui faisait confiance. Comme, Hadar Cohen, elle s’est battue contre les terroristes sanguinaires «

Funeral of Border Police Master Sergeant Hadas Malka was held on Saturday night in Ashdod. She was murdered by ISIS terrorists in Jerusalem. pic.twitter.com/BzzIYEJ9Li — Behind The News (@Behind__News) 18 juin 2017

Le ministre de l’éducation, Naftali Bennett, a parlé lors d’une réunion du gouvernement et demandé le renvoi du projet de loi pour empêcher la division de Jérusalem. » Je suis convaincu que toute la coalition et l’opposition doivent s’impliquer afin que cette loi importante soit votée « a déclaré Bennett, » le moment est également important, juste avant le lancement d’un processus politique, en tout cas, Jérusalem ne sera pas divisée ‘.

