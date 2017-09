Netanyahu :  » Les liens secrets entre Israel et les pays arabes ont atteint un niveau jamais arrivé depuis l’histoire de notre pays »

Le premier ministre Netanyahu a déclaré que les liens secrets d’Israël avec les nations arabes ont atteint un niveau qui » n’est jamais arrivé dans notre histoire « , l’appelant un » énorme changement « . a-t-il souligné, toutefois, cette coopération ne peut toujours pas être montrée ouvertement .

» Il y a de grandes percées sur tous les continents, notre retour en Afrique et l’expansion de notre assistance technique suscitent beaucoup d’intérêt sur ce continent »

« La percée diplomatique d’Israël a été rendue possible parce que l’hypothèse de base, selon laquelle le monde s’ouvrira à Israël seulement s’il existe un accord avec les Palestiniens, s’est révélée fausse…Un tel accord, qu’Israël souhaite, aidera la position d’Israël dans le monde, mais le monde s’ouvre sans lui…Ce phénomène se produit car Israël développe deux points forts qui débouchent sur un troisième : il cultive sa puissance économique et technologique, ce qui lui permet de nourrir des capacités uniques de renseignement militaire, et cette combinaison conduit à la force diplomatique…Le monde entier change. Cela ne signifie pas qu’il change dans les forums internationaux, à l’ONU ou à l’UNESCO ».

