Netanyahu interdit la présence du directeur d’Al Jazeera lors d’un séminaire GPO en Israël

Le bureau de presse du gouvernement d’Israël, mercredi soir, a publié un communiqué disant: «Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a chargé le directeur de GPO de ne pas permettre la participation du directeur d’al-Jazeera en Israël, Walid Al-Omari, lors d’un séminaire GPO pour les journalistes de demain ».

« Dans le même temps, » l’annonce a continué « , le Premier ministre a demandé que des mesures légales soient prises pour révoquer les cartes de presse de tous les journalistes d’Al-Jazeera opérant en Israël et pour fermer leurs bureaux en Israël ».

Selon le site Web du GPO, le forum spécial abordera « Les limites de la liberté d’expression: le dilemme entre la sécurité de l’État et la liberté de la presse. Al-Jazeera comme étude de cas. »

Le Dr Walid Al-Omari est mentionné comme participant majeur au programme et devrait probablement être assis à la tribune.

Le mois dernier, le directeur du GPO, Nitzan Chen, a décidé de révoquer les lettres de presse du correspondant principal d’Al-Jazira, Alias ​​Karam, un citoyen israélien, lors d’une interview sur une chaîne de musique de la Fraternité musulmane dans laquelle il se vantait que son travail journalistique était sa contribution à la résistance palestinienne à l’occupation israélienne. Karam a refusé d’avoir de telles intentions et a retrouvé sa carte de presse, soumis à des examens semestriels réguliers. Maintenant, il semble qu’il pourrait aussi avoir besoin d’un nouvel employeur.

Le ministre des communications, Ayoub Kara (Likoud), a déclaré jeudi matin à la radio Reshet Bet: « Al-Jazeera n’est pas dans les limites de la liberté d’expression, mais il l’a traversé depuis longtemps, en direction de nos ennemis. Le Premier ministre n’accepte pas cela « , a-t-il déclaré.

« Cet insolent, Walid Al-Omari, le directeur d’Al Jazeera, parle de la liberté d’expression, mais fait tout pour créer du terrorisme et de la résistance », a déclaré Kara, notant que « dans tous les pays arabes, il a été convenu que Al-Jazeera est un outil pour encourager le terrorisme. Nous préférons être en bonne compagnie avec l’Arabie Saoudite et l’Egypte, et non avec l’Iran « , at-il commenté.

