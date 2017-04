Netanyahu demande une zone tampon internationale entre Israel et la Syrie après l’attaque spectaculaire des Etats Unis contre Assad

Le cabinet du Premier ministre Netanyahu a publié ce matin une déclaration disant: « Dans la parole et l’action, le président Trump a envoyé un message fort et clair [jeudi] que l’utilisation et la diffusion des armes chimiques ne seront pas tolérées. Israël soutient pleinement la décision du président Trump et espère que ce message de détermination face à des actions horribles du régime Assad résonnera non seulement à Damas, mais à Téhéran, Pyongyang et ailleurs « .

En effet, suite à l’attaque chimique, Trump a promis de réagir contre Assad , et l’armée américaine a tiré 59 missiles Tomahawk en direction d’objectifs militaires syriens et d’aéroports de l’armée syrienne.

Les attaques ont été lancées depuis deux destroyers se trouvant en méditerranée et ont touché notamment des systèmes de défense aérienne, des systèmes de radar, des bunkers, ainsi que des entrepôts d’armes et de carburant.

La télévision syrienne a confirmé que des attaques de l’armée de l’air américaine avaient détruit des objectifs dans un aéroport militaire du centre du pays, précisant qu’il y avait des morts.

Cependant, tout en paraissant extatique face à une action résolue américaine en Syrie, en remplacement à des années de négligence de la part de l’administration Obama, Netanyahu veut une zone tampon fiable internationale entre la frontière d’Israël et ces groupes d’islamistes armés qui contrôlent le sud de la Syrie .

Selon Haaretz, citant des sources proches du cercle du Premier ministre, M. Netanyahu a dit la Maison Blanche lors de sa dernière visite, que ce soit Al-Qaïda, Daesh, les gardiens de la révolution iranienne, ou le Hezbollah, ils ne seront autorisés à s’approcher près d’Israël et sa frontière, car la stabilité de toute la région serait en danger. En d’autres termes, la guerre civile syrienne pourrait facilement se transformer en une autre guerre arabe avec Israël.

Selon le rapport de vendredi, Netanyahou n’a pas offert des détails sur ses plans de zones tampons, par exemple qui devra contrôler cette zone ? La FINUL ? Les marines des États-Unis? Mais il attend certainement qu’elle soit établie du côté de sa frontière, et a l’intention de maintenir les forces israéliennes en dehors de la zone.

Un nouvel arrangement le long de la frontière nord-est d’Israël pourrait devenir l’un des nouveaux changements possibles résultant d’une résolution diplomatique dans la guerre syrienne. Une nouvelle Syrie pourrait être divisé ou unifié.

