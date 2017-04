Netanyahu: « Nous aurions pu envahir Gaza lors de la guerre de Tsouk Etan en 2014, mais la situation aurait empiré » .

Le premier ministre Netanyahu a parlé devant le Comité de contrôle d’Etat à la Knesset suite à la polémique concernant la guerre de Gaza en 2014 qui a tué 66 soldats de Tsahal et dont deux corps d’entre eux sont restés à Gaza.

Apparaissant mercredi devant le Comité suite au rapport du contrôleur de l’État sur la guerre de Gaza en 2014, alias l’Opération Tsouk Etan, le Premier ministre Netanyahu a déclaré que le Hamas avait planifié de pénétrer en Israël par voie aérienne, maritime et sous-le sol.

Le Premier ministre a posé la question par le fait d’envahir la bande de Gaza , et ce qui était militairement faisable mais les résultats d’une telle victoire aurait probablement était pire pour l’Etat juif qui serait, une fois à nouveau, responsable de la vie de plus d’un million d’Arabes hostiles et volatils.

Pendant ce débat la mère du soldat Goldin dont le corps est toujours kidnappé par le Hamas a pleuré de colère et de tristesse, face à la politique de l’actuel gouvernement qui est selon ses mots une honte pour Israel car ce pays a laissé ses propres soldats au front.

