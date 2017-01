Netanyahu appelle à une collaboration internationale pour renforcer la sécurité cybernétique

Deux semaines avant sa prochaine rencontre avec le président Donald Trump, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé à un renforcement des collaborations multinationales dans le secteur de la sécurité cybernétique.

«En travaillant ensemble, nous pouvons nous défendre plus efficacement contre la force de la terreur, et contre le terrorisme sur Internet », a déclaré Netanyahu aux participants à la conférence Cybertech de Tel Aviv ce mardi. «Il est important d’avoir une coopération entre certains gouvernements, notamment avec eux ayant des vues similaires. »

Alors que les pays du monde entier continuent de faire face à des menaces de sécurité accrues contre leurs infrastructures, il incombe aux gouvernements comme ceux d’ Israël et des États-Unis de partager leurs capacités pour lutter contre ces dangers, selon le Premier ministre.

Lors de sa rencontre avec Trump le 15 Février, Netanyahu a déclaré que l’ un des sujets relevés sera la question de la cyber – sécurité, un point sur lequel les deux pays ont longtemps collaboré.

« Nous devons élargir cela et reconnaître qu’il y a un intérêt fondamental des pays civilisés et des pays démocratiques pour se protéger contre les cyber-attaques », a déclaré Netanyahu. «Plus nous travaillons ensemble, et plus forts et plus sûrs, nous allons devenir. »

Le Premier ministre a parlé au Cybertech de Tel Aviv 2017, lors d’une conférence de trois jours et d’une exposition avec plus de 10.000 participants venus du monde entier.

Co-organisé par Israël , la Défense et l’Université de Ben Gourion du Néguev, le Cybertech est la deuxième plus grande exposition des technologies informatiques du monde, avec des séminaires mettant l’accent sur la résolution de problème commercial et des stratégies contre les pirates.

Soulignant le rôle de leader d’Israël dans le monde de la cyber-sécurité, Netanyahu a décrit comment Israël est particulièrement bien placé pour maintenir cette position en raison de sa taille, ainsi que le dévouement du gouvernement dans ce secteur.

«Notre petite taille géographique ne doit pas limiter nos capacités en matière de cyber-sécurité, » at-il dit. «En fait, je pense que c’est le contraire. Parce que nous sommes petits, nous avons ce pouvoir. »

