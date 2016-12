Netanyahu annule une rencontre avec l’actuelle Première ministre du Royaume-Uni, Theresa May

Le premier ministre israélien Netanyahu aurait choisi de ne pas participer à une réunion prévue le mois prochain à Davos avec la Première ministre britannique, Theresa May.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait pris les devants et a décidé de ne pas poursuivre une rencontre avec son homologue britannique, la Première ministre Theresa May, en marge du Forum économique mondial qui se tiendra à Davos le mois prochain.

L’adjoint de l’ambassadeur britannique en Israël Tony Kaye a déclaré dans une interview avec la radio israélienne ce lundi qu’il était «déçu» par la décision de Netanyahu de ne pas rencontrer la Première ministre britannique le mois prochain , en marge de la Conférence économique mondiale.

Kaye a été l’un des envoyés convoqués ce dimanche au ministère des Affaires étrangères à la suite de la résolution adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies de ce vendredi; sa nation a été l’un des votants pour condamner Israël pour son développement et le règlement des zones gagnées pendant la Guerre des Six Jours en 1967 et les conflits ultérieurs dans lequel elle a été attaquée par les nations voisines arabes.

Kaye a dit à Radio Israël qu’il était «déçu» qu’il espère qu’il y aura une chance pour que le Premier ministre israélien et son homologue britannique soient en mesure d’avoir une conversation prochainement.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander