Netanyahu affirme que la guerre de Tsouk Etan en 2014 fut un «grand succès», malgré le rapport négatif du Procureur de l’Etat

Le rapport du contrôleur de l’État tant attendu de l’opération Tsouk Etan est critique envers Netanyahu et le cabinet de la défense de l’époque pour un manque de préparation pour répondre à la menace des tunnels du Hamas, mais le dirigeant israélien et Tsahal sont en désaccord.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté les assertions dans un rapport publié mardi par le contrôleur de l’état, Joseph Shapira, qui affirme que lui et d’ autres hauts fonctionnaires ont négligé la décision de prendre des mesures préventives et préparatoires nécessaires avant l’ opération Tsouk Etan qui a débuté lors de l’été 2014 contre les terroristes du Hamas contrôlant la bande de Gaza.

Le Premier ministre a dit qu’il « soutient les officiers et les combattants de l’armée israélienne après leur grand succès lors de l’ opération Tsouk Etan » selon le Times of Israel.

« L’armée israélienne a frappé le Hamas comme elle ne l’ avait jamais frappé auparavant, tuant plus de 1.000 terroristes et détruisant des milliers de roquettes », a ajouté Netanyahu, pointant le « calme » à la frontière avec Gaza depuis l’opération terminée.

Toutefois, les membres de la famille en deuil des soldats tombés dans l’opération semblaient avoir une perspective très différente.

« Nous appelons à la mise en œuvre intégrale des conclusions du rapport et appelons les responsables de l’ opération Tsouk Etan à assumer leur responsabilité, » a déclaré un représentant à la Knesset, où il lisait une lettre conjointe au nom des familles, selon le Times , .

« Nous exigeons un plan politique et militaire qui sera présenté pour une révision des procédures et des priorités devant la menace de la prochaine guerre, » selon la lettre.

Le ministre de l’Éducation Naftali Bennett a été crédité dans le rapport pour proposer une attaque sur le réseau de tunnels du Hamas.

« L’opération de destruction des tunnels lors de Tsouk Etan a empêché des attaques simultanées contre les civils à partir des dizaines de tunnels contre les habitants à proximité de Gaza et le sud du pays. Il est important de dire aux familles endeuillées » la mort de votre fils n’a pas été en vain », a déclaré Bennett en réponse au rapport.

« Tout à fait , il y a eu quelques erreurs qui ont été faites et elles doivent être corrigées, » at-il concédé. « Nous ne devons pas résister aux leçons, mais la remise en question de soi de façon responsable et avec détermination »,

L’ancien ministre de la Défense: « Le rapport est politique »

L’ancien ministre de la Défense Moshe Ya’alon a accusé le rapport comme une manoeuvre politique.

« Le rapport de Tsouk Etan est devenu une déclaration politique, » at – il déclaré. « Ce rapport examine les aspects partiels d’une bataille complexe. Il ne tient pas compte des considérations plus larges, car il est influencé par des politiciens et des intérêts spéciaux qui ont nourri le bureau du Contrôleur de façon tendancieuse et pollue son processus d’ enquête « .

Rapport IDF

L’armée israélienne a également critiqué le rapport, affirmant qu’elle a rempli l’obligation d’informer les hauts fonctionnaires à l’avance sur le réseau des tunnels du Hamas.

« L’armée israélienne a présenté la gravité de la menace de tunnel pour les responsables, et a analysé et expliqué l’importance opérationnelle», a déclaré un porte-parole de Tsahal. « En outre, dans les réunions du cabinet, les FDI ont défini la menace du tunnel comme l’une des cinq principales menaces contre l’État d’Israël. »

Le président israélien Reuven Rivlin encourage toutes les parties concernées d’apprendre des enseignements du rapport au lieu de rejeter ses conclusions.

« Nous devons apprendre à partir de ces rapports, et non pas les ignorer, c’est notre obligation suprême de travailler pour le bénéfice des citoyens d’Israël, » dit-il à la session d’ouverture de la Jewish Institute , ce mardi soir à sa résidence. « Nous sommes tous plus sages avec le recul, et nous devrions investir nos efforts et l’énergie dans l’apprentissage et la mise en œuvre de ces conclusions. »