Netanyahu et les 2.500 nouvelles constructions en Judée-Samarie :  » Juste un avant-goût apres Obama « 

Il semble que la retenue du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou concernant les constructions en Judée Samarie se relache depuis la nouvelle administration Trump.

En effet, pas moins de 2.500 nouvelles constructions en Judée-Samarie sont annoncées et Netanyahou, a tenu à montrer lors de la session annuelle des questions au gouvernement devant le parlement (Knesset) que ce n’est qu’un début.

» Cette initiative intervenait après huit ans au cours desquels Israël a souffert de la politique d’Obama qui consistait à s’opposer à toute nouvelle construction en Judée-Samarie.

Nous ne parlons pas d’avant-postes ou même de blocs d’implantations (…) Nous parlons ici de Jérusalem. Là non plus, ils ne voulaient pas nous laisser construire »…

Ajoutant : « Mais nous quittons cette époque. L’approbation de ces constructions est un avant-goût. Nous allons faire beaucoup de choses différemment à partir de maintenant ».

Avigdor Liberman, a annoncé mardi qu’Israël avait approuvé la construction d’environ 2.500 logements en Judée-Samarie, deux jours après l’approbation de la construction de 566 logements dans les grandes zones de peuplement et 899 logements à Ariel, 292 à Zufim, 166 à Emanuel, 154 à Oranit, 81 à Etz Efraim, 78 à Alfei Menashe, 18 à Elkana et six à Shaare Tikva, selon le bureau du ministre de la Défense.

Pour la capitale de Jérusalem, plusieurs centaines de logements approuvés comme à Givat Ze’ev, 104 à Ma’ale Adumim et quatre dans le quartier de Har Gilo.

