Netanyahu – 1er Jour de Hanouka : « La résolution de l’ONU détermine le Mur du Kottel (occidental) comme un territoire occupé, nous allons surmonter l’obscurité par la lumière ».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis samedi soir que le pays allait « surmonter » la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU contre Israël en disant qu’il est « absurde d’appeler le Mur occidental, territoire occupé. »

« La résolution adoptée à l’ONU hier est déformée et honteuse, mais nous allons la surmonter », a déclaré Netanyahu lors d’une cérémonie d’allumage de la première bougie de Hanouka devant des soldats de Tsahal blessés, et les anciens combattants handicapés et victimes du terrorisme.

« La résolution détermine que le quartier juif (à Jérusalem) est un territoire occupé. Il détermine que le mur occidental, le Kottel, est un territoire occupé. Il n’y a pas plus absurde que cela », a-t-il dit.

Les responsables du gouvernement israélien ont déclaré que la décision de Washington de s’abstenir lors du vote et de ne pas opposer son veto à la résolution « était un stratagème final du président Obama. Ceci est un acte qui a exposé le vrai visage de l’administration Obama ».

« Maintenant, il est plus facile de comprendre à qui nous avons eu affaire au cours des huit dernières années », a dit l’un des fonctionnaires. « Cette décision était attendue. Le Premier ministre Netanyahu a averti qu’une telle décision était possible. Il y avait aussi des discussions au sein du cabinet à ce sujet « .

Les fonctionnaires du gouvernement ont également affirmé que les États-Unis ont préparé secrètement cette trahison. »Nous le savons par des sources arabes et internationales », a déclaré un responsable.

« Le président élu Trump, le Congrès américain et les organisations juives ont tous travaillé pour tenté d’empêcher cette décision de l’administration Obama », selon un fonctionnaire du gouvernement. « Comme certains des membres du Congrès, ils envisagent une législation contre les pays qui ont favorisé la décision ».

Le ministre de l’Énergie Yuval Steinitz a déclaré à Ynet samedi soir que « l’administration Obama a décidé d’abandonner Israël à la tendance anti-israélienne à l’ONU. Ce ne fut pas une résolution anti-colonisation, mais une résolution anti-israélienne ».

Le ministre de l’Éducation Naftali Bennett a qualifié la résolution « le résultat direct de la politique d’Oslo par des concessions et des retraits destinés à être jeté dans la poubelle de l’histoire. Il est temps de faire un demi-tour, il est temps de passer des retraits à la souveraineté. Nous devons appliquer la loi israélienne à Ma’aleh Adumim, dans la vallée du Jourdain, à Ofra et dans toute la zone C dès que possible ».

