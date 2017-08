Netanyahou visite la victime poignardée à Yavné par un terroriste palestinien :  » Ce gars est un héros, il a évité un désastre »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a visité mardi un homme gravement blessé dans une attaque au couteau dans la ville centrale israélienne de Yavné, la semaine dernière.

Le premier ministre a loué Niv Nehemiah, l’appelant un héros, alors qu’il était assis à côté de son lit dans le centre médical Kaplan à Rehovot.

‘Niv est un héros qui a combattu contre le terroriste avec ses deux mains et a empêché un grand désastre’, a déclaré Netanyahu.

Il a dit qu’il était formidable de le voir se remettre avec sa famille.

‘Nous avons tous prié qu’il s’en sorte’, a-t-il déclaré. ‘Je l’ai vu avec sa famille, et il est simplement réconfortant. Je le bénis et je l’embrasse au nom de tout le peuple d’Israël ‘.

Néhémia, âgé de 43 ans, a repris conscience dimanche et l’hôpital a déclaré que son état s’améliore mais qu’il reste dans un état grave.

Hadassah Nehemiah, mère de la victime de poignard de Yavneh Niv Nehemiah, parle au Centre médical

La mère de Néhémia, Hadassah, a remercié le public pour son soutien.

‘Tu nous donnes beaucoup de force’, at-elle déclaré lors d’une conférence de presse à l’hôpital. ‘Mon fils nous renforce aussi, démontrant l’intensité de son âme’.

Elle a également remercié Dieu et le personnel de l’hôpital.

‘Je tiens à remercier le Créateur du monde, le chrétien et le Premier ministre, pour l’encouragement et les prières pour le rétablissement de Niv, notre fils’, at-elle poursuivi. ‘Merci au Dr Carlos et à l’équipe médicale du Centre médical Kaplan, mon fils progresse jour après jour’.

Néhémia, qui travaillait au supermarché, mettait des produits sur les étagères lorsque le terroriste a sortit soudain un couteau et la poignardait dans le haut du corps.

Bien que blessé, la victime a combattu le terroriste et a couru, bloquant l’allée après lui avec un carton.

Il a subi des coups de couteau à la poitrine, au cou et à la tête, selon les responsables médicaux.

Après le coup de poignard, le terroriste – Ismail Ibrahim Ismail Abu Aram, 19 ans a fui la scène et a été attaqué par des civils. Il a ensuite été arrêté par les forces de sécurité.

Priez pour Niv Nehemia, père de 5 ans, qui se bat pour sa vie après avoir été poignardé par un palestinien lache à Yavné.